Jessica Melena è la moglie di Ciro Immobile e madre dei suoi figli, ma sostiene di essere una ‘wags’ molto lontana dal comune (WAGS è l’acronimo di Wives And Girlfriends ovvero mogli e fidanzate di sportivi famosi, in particolare calciatori.). Scopriamo insieme qualcosa di lei.

Chi è Jessica Melena?

Jessica nacque il 17 luglio 1990 a Bucchianico, un piccolo paesino della provincia di Chieti. Jessica Melena è conosciuta soprattutto per essere la moglie di Ciro Immobile, noto attaccante della Nazionale e del Lazio, di cui è capitano. Nel 2017 è comparsa nel docu-reality Le Capitane, trasmesso su Spike Tv. Nella sua quotidianità, però, si dedica completamente al suo ruolo di mamma. È nata in una famiglia alquanto modesta e tradizionale: suo papà faceva il postino e sua mamma la cuoca.

L’hanno cresciuta in maniera severa e rigida, un tipo di educazione che ancora oggi la rende una persona umile, alla stregua di suo marito, che lei stessa descrive come “l’anti-calciatore”.

Dopo aver conseguito la maturità, Jessica lasciò il suo paese per trasferirsi a L’Aquila e inseguire un sogno: quello di diventare criminologa. Si iscrisse dunque alla Facoltà di Scienze delle Investigazioni dell’Università nel capoluogo abruzzese. Non portò tuttavia mai a termine gli studi per unirsi a Ciro.

L’unico programma televisivo a cui parteciperebbe di buon grado – ha detto Jessica in un’intervista – è “Ballando con le Stelle”. “La sola cosa che potrei accettare è qualcosa collegato al ballo […] Amo ballare, il mio sogno era diventare una ballerina”. Da piccola, del resto, studiò danza e ginnastica ritmica, ma il su fine ultimo oggi è un altro, ovvero crescere i suoi figli e occuparsi della sua famiglia.

In passato, Jessica prese parte a diversi concorsi di bellezza. Nel 2009 vinse la fascia di reginetta di Miss Mediterraneo e, nel 2011, invece, la prestigiosa fascia di Miss Peugeot.

La storia tra Jessica Melena e Ciro Immobile

La coppia si sposò il 23 maggio del 2014 con una cerimonia tenutasi presso il Santuario San Camillo de Lellis di Bucchianico, il paesino dove è nata lei. Si tratta di un amore importante, a cui si è accompagnata la nascita di tre figli stupendi: Michela nata nel 2013, Giorgia nel 2015, e Mattia nel 2019.

Tra loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine, un lampo che le ha cambiato la vita, portandola a lasciare l’Università, la famiglia, le sue radici e a fare sei traslochi in sei anni tra Italia, Germania e Spagna, in un momento in cui vennero al mondo le sue prime due figlie.

Come ha rivelato Jessica a Vanity Fair, lui capì subito che lei era quella giusta e al loro terzo incontro le disse: «Sarai la madre dei miei figli.». Ciro è molto geloso di lei, nonostante stiano assieme da molti anni, ma la cosa non la disturba affatto, anzi, le procura un senso di sicurezza e fiducia nella relazione.

Ciro e Jessica fanno molte cose insieme, tra cui allenarsi, tra addominali e attrezzi, cosa che rafforza ulteriormente il loro rapporto.

Per quanto attiene al termine ‘wags‘, Jessica sostiene che non la rappresenta minimamente: «Io non mi sento diversa se non metto in mostra tette e sedere in modo provocante. Sono una moglie e madre di famiglia, non fa parte della mia persona esprimermi in questo modo. Non giudico chi lo fa, però ci sono sempre limiti», così ha dichiarato la donna a Vanity Fair.