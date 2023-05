Chi è Jada Pinkett Smith: carriera e vita privata

Jada Pinkett Smith è un’attrice, cantante e imprenditrice statunitense, nonché moglie dell’attore Will Smith. Vediamo, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Jada Pinkett Smith: chi è?

Jada Pinkett è nata a Baltimora, nel Maryland, il 18 settembre del 1971, ha perciò 51 anni, è alta un metro e cinquantadue centimetri, ha gli occhi e i capelli castani e ha sempre avuto un fisico da urlo. Jada è di origine giamaicana e delle Barbados da parte di sua madre e di origine afroamericana da parte di suo padre. Sua madre Adrienne Banfield era un’infermiera, mentre suo padre, Robsol gestiva una società di costruzioni. Adrienne rimase incinta che andava ancora a liceo, lei e Robsol si sposarono ma divorziarono dopo poco. Adrienne ha cresciuto Jada con l’aiuto di sua madre che era un’assistente sociale, che notò subito la passione della nipote per le arti dello spettacolo, così la iscrisse a delle lezioni di piano, tip tap e danza. Jada Pinkett ha frequentato la Baltimora School for the Arts e si è diplomata in coreografia, danza e teatro. Dal 2018 Jada soffre di alopecia, una malattia autoimmune che causa la perdita dei capelli fino a causarne la scomparsa. Queste erano state nel 2018 le parole della Pinkett:

“Ho visto i capelli nella doccia, sono rimasta con una ciocca in mano e ho temuto di diventare calva. E’ stato uno di quei momenti nella vita in cui ho veramente tremato dalla paura. Per questo motivo continuavo a tagliare i capelli che prima invece erano i protagonisti di un mio rituale di bellezza.”

Jada Pinkett Smith: la carriera

La carriera di Jada Pinkett ha avuto inizio nel 1990, e dal allora sono state diverse le pellicole a cui ha preso parte. L’abbiamo vista recitare in film ad esempio in “Nella giungla di cemento”, “Il cavaliere del male”, “Il professore matto”, “Scream 2”, “Appuntamento a Brooklyn”, “Alì”, “Matrix Reloaded”, “Matrix Revolutions”, “Men in Black 3”, “Magic Mike XXL”, “Bad Moms – Mamme molto cattive”, “Il viaggio delle ragazze” e “Matrix Resurrections”. Ha recitato anche in diverse serie televisive come “Una famiglia tutto pepe”, “Tutti al college ” e “Gotham”.

Il 10 maggio uscirà su Netflix la docu-serie “Regina Cleopatra“, di cui Jada Pinkett è produttrice e voce narrante. La serie è stata al centro di molte polemiche per via del colore della pelle di Cleopatra, che nella serie è nera. La docu-serie racconta la vita della Regina Cleopatra, interpretata da Adele James, comprese le sue relazioni con Giulio Cesare e Marco Antonio.

Jada Pinkett Smith: la vita privata

Jada Pinkett è sposata dal 1997 con l’attore Will Smith con cui ha fondato la Will and Jada Foundation che raccoglie soldi per aiutare i bambini delle famiglie meno abbienti. La coppia ha due figli, Jaden e Willow. Jada Pinkett era molto amica del rapper Tupac Shakur, morto nel 1996. Molti hanno pensato che tra i due ci fosse molto di più che un’amicizia.

Se volete saperne di più su Jada Pinkett Smith potete seguirla sul suo profilo di Instagram ufficiale che vanta quasi 11,5 milioni di follower.