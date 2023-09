Scopriamo tutti i dettagli della vita privata e della carriera di Jack O’Connell. Il giovane attore, che ha conquistato Angelina Jolie, sta ottenendo un grande successo ed è sempre più apprezzato.

Chi è Jack O’Connell: film e carriera dell’attore che ha conquistato Angelina Jolie

Jack O’Connell è nato nel 1990 da padre irlandese, che ha lavorato nelle ferrovie, e madre inglese, che nel tempo si è occupata in modo molto importante della carriera di suo figlio. Il giovane ha sempre avuto una grande passione per la recitazione e il suo talento è sempre stato molto evidente, tanto da riuscire a conquistare anche Angelina Jolie. Quando era solo un bambino ha provato a giocare in una squadra locale di calcio, ma dopo alcuni infortuni è stato costretto a mettere da parte la carriera calcistica. All’età di 16 anni si è diplomato alla scuola cattolica Saint Benedict Catholic School in teatro e in inglese. La sua passione per la recitazione è diventata sempre più forte, tanto da spingerlo a cercare di trasformare questo sogno in un vero e proprio lavoro. Ha fatto l suo debutto con il film This Is England nel 2006, dove ha interpretato il ruolo di Pukey Nicholls, scritto proprio per lui. Nel 2007 ha perso parte alle serie tv Waterloo Road, Holby City e Wide in the Blood. La vera e propria svolta nella sua carriera è arrivata con un ruolo che è stato molto apprezzato e che gli ha permesso di farsi conoscere tra gli adolescenti. Stiamo parlando del ruolo di James Cook nella serie Skins, che lo ha portato realmente al successo. In seguito ha recitato nel film United, nel 2011, che parlava dell’incidente aereo avvenuto nel 1958 a Monaco, in cui rimasero uccisi 8 giocatori del Manchester United.

Jack O’Connell ha recitato accanto a Tim Roth nel film The Lability, nel 2012. Il suo primo ruolo in un film risale al 2014, in Unbroken, film diretto da Angelina Jolie, che è rimasta conquistata dal talento del giovane attore. O’Connell ha interpretato Louis Zamperini, un maratoneta italo americano sopravvissuto ad un incidente aereo e trattenuto per 2 anni in un campo di prigionia giapponese. L’attore ha avuto anche un ruolo nella serie tv Netflix, Godless, nel 2017, ed è stato protagonista de L’amante di Lady Chatterley, ma ha avuto anche molti altri ruoli.

Chi è Jack O’Connell: vita privata e fidanzata

Jack O’Connell ha avuto un’adolescenza particolarmente difficile. Dopo la morte di suo padre, ha iniziato a fare uso di alcol e ad avere comportamenti sempre più violenti, che hanno avuto non poche conseguenze nella sua crescita. A 24 anni si è poi reso conto di aver bisogno di cambiare, di riprendere in mano la sua vita e la sua carriera e di rimettersi in gioco. Non si hanno molte informazioni sulla sua vita privata e sentimentale. Si sa che nel 2009 ha avuto una relazione sentimentale con la collega Kaya Scodelario, anche lei protagonista della serie tv Skins, e nel 2012 con la cantante Tulisa. Ci sono state molte altre indiscrezioni nel corso degli anni, ma l’attore è sempre stato particolarmente riservato.