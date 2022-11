Noto al grande pubblico per il ruolo interpretato in Kick-Ass nell’omonimo film e quello di Quicksilver in Avengers: Age of Ultron, Aaron Taylor-Johnson sarà il nuovo volto di James Bond.

Che cosa sappiamo sull’attore britannico classe 1990? Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Aaron Taylor-Johnson: tutto sull’attore

Nato ad High Wycombe, Inghilterra, sotto il segno dei Gemelli il 13 giugno 1990, Aaron Taylor-Johnson attualmente ha 32 anni.

La sua passione per la recitazione inizia da bambino e già all’età di sei anni comincia a recitare in alcuni film, accrescendo sin da subito la sua carriera da attore.

Dal 1996 al 2008 ha frequentato la Jackie Palmer Stage School, dove ha avuto una formazione in recitazione, in canto e in ballo.

Nel 2002 debutta nella pellicola Tom & Thomas – Un solo destino, seguito dalla pellicola per la televisione intitolata San Giovanni – L’apocalisse e nel film 2 cavalieri a Londra.

Dopo altri progetti cinematografici, nel 2007 ottiene la sua prima parte da protagonista in Kick-Ass, a fianco del grande Nicolas Cage. Un anno dopo, nel 2008, recita in La mia vita è un disastro e nel 2009 ottiene un grandissimo successo grazie alla sua partecipazione a Nowhere Boy di Sam Taylor-Wood, in cui l’attore interpreta John Lennon.

Aaron Taylor-Johnson recita anche in Albert Nobbs al posto di Orlando Bloom e partecipa come protagonista al videoclip di Überlin, il primo singolo estratto dall’album Collapse into Now dei R.E.M.

Nel 2012 recita in Le Belve, film diretto da Oliver Stone in cui veste i panni del co-protagonista insieme a Blake Lively e Taylor Kitsch. Sempre nel 2012 entra nel cast di un altro grande capolavoro cinematografico: Anna Karenina, film diretto da Joe Wright in cui recita a fianco di Keira Knightely e di Jude Law.

Dopo il secondo capitolo di Kick-Ass, Aaron Taylor-Johnson recita sia in Avengers: Age of Ultron, sia in Godzilla e anche in Animali notturni di Tom Ford. Quest’ultima interpretazione gli regala un Golden Globe come migliore attore non protagonista e viene anche nominato al BAFTA nella stessa categoria.

Tra i suoi progetti più recenti si nominano The Wall (2017) e Tenet (2020), ma nel 2021 è stato annunciato che vestirà i panni di Kraven il cacciatore nel film stand-alone del 2023 della Marvel.

Infine, ma non per importanza, secondo il Daily Mail, la famiglia Broccoli (produttrice della saga di James Bond), avrebbe trovato in Aaron Taylor-Johnson il nuovo volto di 007: potrebbe proprio essere lui. Si attendono aggiornamenti a riguardo, ma pare che la notizia sia già data per ufficiale.

La vita privata di Aaron Taylor-Johnson

Sul set di Nowhere Boy, Aaron Taylor-Johnson (allora 19enne) incontra Samantha Taylor- Wood, la futura regista del noto film Cinquanta sfumature di grigio. I due si innamorano nonostante la grande differenza di età; lei, infatti, aveva 40 anni (23 anni più grande di lui).

Quel set fu per loro “galeotto”, tanto da farli mettere insieme e creare una famiglia. Il 7 luglio 2010 nasce la loro prima figlia, Wylda Rae, mentre il 18 gennaio 2012 nasce la seconda, Romy Hero. Il 21 giugno dello stesso anno decidono di sposarsi e di rendere ufficiale il loro amore per la vita.

Il loro amore è la dimostrazione che l’età, quando si tratta di sentimenti, passa in secondo piano.