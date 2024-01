Giorgia Fumo, chi è: età e spettacoli dell’ingegnere e stand-up comedienne

Giorgia Fumo è un’ingegnere, improvvisatrice teatrale e stand-up comedienne. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Chi è Giorgia Fumo: età e spettacoli dell’ingegnere e stand-up comedienne

Giorgia Fumo è un’ingegnere, una improvvisatrice teatrale e stand-up comedienne. Giorgia è nata a Roma nel 1986 e ha quindi 37 anni, ma è cresciuta in Sardegna e ha studiato a Pisa. Si è formata come improvvisatrice teatrale con insegnanti italiani e stranieri e ha fatto parte di una compagnia prima come improvvisatrice e poi come coach dal 2012 al 2021. Nel 2018, inoltre, ha cominciato a fare stand-up comedy, improvvisando un pezzo nuovo a ogni open mic. Nel 2020 e nel 2021 fa parte del cast di Stand-Up Comedy su Comedy Central e, nel 2021, è l’unica italiana alle semifinali dei Funny Woman Awards, ovvero il concorso internazionale per comiche emergenti. Giorgia si esibisce sia in italiano che in inglese e parla del lavoro, della vita dei trentenni, dei social e dei fenomeni sul web. Non tutto però sanno che Giorgia Fumo è anche ingegnere, infatti ha come dire due vite parallele, una da comica e una da digital strategist. Nel 2010 ha iniziato a lavorare realizzando modelli matematici per il digital marketing, proseguendo come consulente per brand come ad esempio L’Orèal e BMW. Nel 2022 è arrivata in finale a “Italia’s Got Talent” e si è anche esibita allo Zelig a Miliano. Il 7 novembre del 2023 è iniziata la tournée dal titolo “A vita bassa”, con cui Giorgia Fumo toccherà i principali teatri italiani, dal Teatro Arcimboldi di Milano al Teatro Colosseo di Torino, all’Auditorium di Parma a quello di Monza, fino al 6 aprile 2024. Molti di questi spettacoli sono già sold out. Per quanto invece riguarda la sua vita privata, sappiamo che Giorgia Fumo si è sposata il 16 luglio del 2017, ma non conosciamo il nome del marito. Se volete saperne di più di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram, che a oggi ha già ben 203mila follower.

Giorgia Fumo: perché ha scelto l’improvvisazione

Nel corso di una intervista per RollingStone, Giorgia Fumo ha spiegato perché ha scelto proprio l’improvvisazione. Queste le sue parole: “costava poco e non richiedeva capacità mnemoniche. Lavorando in una agenzia di marketing fai degli orari simili a un pronto soccorso, non avrei mai avuto il tempo materiale di studiare dei copioni. Da lì, però, mi sono appassionata. Ho cominciato a fare degli stand-up agli open mic di Milano e i riscontri erano buoni. Quindi, su consiglio dei colleghi, decisi di propormi a Comedy Central: se sei bravo, è quello il canale giusto per fare strada. Piccolo particolare: becco l’ultima data utile per i provini, ossia il 29 febbraio… del 2020!” Giorgia ha poi detto che “Italia’s Got Talent” è stata poi una vetrina molto importante, che l’ha accreditata agli occhi del grande pubblico.

