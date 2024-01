Giulia Nati è un influencer e imprenditrice digitale, che ha ricevuto moltissime critiche per il suo ultimo post. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più su di lei.

Giulia Nati, chi è l’influencer criticata dal web per la sua “malattia”?

Giulia Nati è un’influencer e imprenditrice classe 1991. Giulia è nata in Toscana, in provincia di Viareggio e fin da piccola ha avuto una grande passione per lo sport, infatti ha sempre tenuto molto alla forma fisica, curando sia il suo aspetto ma anche la sua alimentazione. Giulia Nati, subito dopo il liceo, ha deciso di frequentare il Polimoda di Firenze, dopo di che si è trasferita a Milano per seguire dei corsi presso l’Accademia del Lusso. Oggi Giulia Nati è proprietaria del brand di moda Giulia N Couture e dell’agenzia che porta il suo nome, che si occupa non solo della gestione di social media ma anche di corsi sui social media, creazione di siti e Adv. Giulia Nati è sposata dal 2017 con Christian Bruschi, conosciuto a Firenze. La coppia ha due figli, Hermes, nato nel 2021, e Kelly, nata invece nel 2023. Se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha già un milione di follower.

Giulia Nati al centro di una bufera social

Nelle ultime ore l’influencer Giulia Nati è finita al centro di una bufera social per via dell’ultimo post da lei pubblicato su Instagram. Giulia ha pubblicato un video nel quale si trova nel letto di casa sua, come se però fosse un letto di un ospedale, in quanto l’influencer ha, per finta, una flebo attaccata al braccio e a una borsa di lusso. Ad accompagnare il video la seguente didascalia: “I need a new wish”, ovvero “Ho bisogno di un nuovo desiderio“. La maggior parte dei follower dell’influencer hanno trovato però questo video di cattivo gusto e sono così iniziate le critiche. L’attrice Carolina Marconi è stata una delle prime a criticare il video: “da ex paziente oncologico, questa immagine non mi fa ridere, anzi la trovo molto triste. Ti porterei a fare un giro in questi reparti per renderti conto davvero in che condizioni sono queste povere persone, poi vediamo come ti senti a pubblicare una cosa così.” Giulia ha subito replicato all’attrice: “Ciao Carolina, sai che noi ci sentiamo anche in privato e sai quanto ti stimo come donna per la tua forza. Mia suocera sta vivendo la stessa malattia ogni giorno, la sto vivendo in prima persona. Ma questo non c’entra, era un video pienamente simpatico. Tutto qui. Un abbraccio!”. Molti utenti sono andati avanti a criticare Giulia Nati considerando inappropriato e di cattivo gusto il video. L’influencer ha così pubblicato delle storie per rispondere un pò a tutti, sostenendo che era un post che aveva l’intento di far sorridere. Giulia ha anche mostrato il video da cui ha preso ispirazione, dove al posto delle borse di lusso sono collegate delle bottiglie di super alcolici. Fatto sta che bisognerebbe sempre pensarci prima di pubblicare video simili e soprattutto non stupirsi se vengono criticati.

