Chi è Francia Raisa Almendarez: carriera e vita privata della star

Francia Raisa Almendarez è una famosa attrice statunitense, che fa parte del cast di How I Met Your Father, spin off di How I Met Your Mother. L’attrice è molto conosciuta anche per aver donato un rene a Selena Gomez.

Francia Raisa Almendarez: la carriera dell’attrice



Francia Raisa Almendarez è una famosa attrice statunitense, che si è sempre dedicata alla sua grande passione per la recitazione con entusiasmo e grande talento. l’attrice è entrata a far parte del panorama cinematografico e televisivo nei primi anni del Duemila. Ha partecipato a numerosi film e serie tv in qualità di attrice, tra cui Fired Up! – Ragazzi pon pon nel 2009, e la serie tv How I Met Your Father, spin off della famosissima serie How I Met Your Mother, nel 2022. La seconda stagione di questa attesissima serie debutterà su Disney Plus il prossimo 19 aprile 2023 e Francia Raisa Almendarez sarà ancora una volta presente nel cast. L’attrice è nata a Los Angeles, in California, il 26 luglio 1988, sotto il segno zodiacale del Leone. Francia Raisa Almendare si è fatta conoscere sulla scena televisiva ed è riuscita a conquistare il pubblico e farsi amare per il suo grande talento e soprattutto grazie ai tuoi interpretati in La vita segreta di una teenager americana e Grown-ish. Ha avuto una carriera molto brillante, in cui ha sempre mostrato il suo grande talento per la recitazione,. La sua grande bellezza e anche la sua incredibile simpatia. È entrata anche nel mondo del cinema, prendendo parte a diversi film, come Nolan – Come diventare un supereroe. Ha ottenuto diversi ruoli in varie serie tv, come In Plain Sight, e ha preso parte anche al cortometraggio diretto da David Henrie, dal titolo Boo, trasmesso su YouTube. Presto la vedremo nella seconda stagione di How I Met Your Father.

Francia Raisa Almendarez: la vita privata



Francia Raisa Almendarez è figlia di Renan Almendarez Coello, annunciatore radiofonico molto conosciuto a Los Angeles, con il nome di El Cucuy. Secondo il suo profilo Instagram, sembrerebbe avere una relazione con il produttore Christian Adkins. Nonostante sia molto presente sui social, però, l’attrice preferisce non condividere troppi dettagli sulla sua vita privata, per cui non si hanno molte informazioni a riguardo. Quello che si sa è che ha due sorelle che si chiamano Irlanda e Italia e che ha un cane, Roman Gatsby, che ha un proprio profilo su Instagram. Un altro motivo per cui si è parlato molto di Francia Raisa Almendarez è la sua forte amicizia con Selena Gomez, a cui ha donato un rene nel 2017. La Gomez soffre di lupus e aveva bisogno di un trapianto di rene per questo motivo. La sua amica Francia Raisa Almendarez ha deciso di essere lei a donarglielo. “Era difficile, perché dovevi costantemente chiedere aiuto. Penso che una delle esperienze più umilianti sia stata aiutare a indossare la biancheria intima. Non potremmo fare la doccia da soli. È stato un processo davvero brutale” aveva raccontato, ricordando l’intervento effettuato.