La manicure di Selena Gomez per la primavera 2023

La bella stagione sta arrivando e come l’abbigliamento si adatta ai primi raggi del sole, così anche le mani si colorano delle nuove tendenze. Selena Gomez ha scelto di essere in trend e ha confermato che anche la primavera 2023 continua ad amare i colori pastello. Insieme alla cantante c’è lo zampino del grande nail artist Tom Bachik: alla scoperta della passione pastello nostalgica.

La manicure nostalgica di Selena Gomez: pastello mania a primavera

È stato proprio Tom Bachik a dare un indizio sulle tendenze unghie della primavera 2023. In tempi recenti, infatti, il noto nail artist ha mostrato una vecchia manicure di Selena Gomez caratterizzato dalle fortissime vibes primaverili. Tra i due scorre un grandissimo affetto e a quanto pare l’artista ci tiene in modo particolare a realizzare per lei una manicure per ogni occasione. Le unghie della cantante sono tinte dai colori pastello raffinati e super sunny, perfetti per accogliere a braccia aperte la bella stagione in arrivo. Il sentimento di Tom Bachik è un sentimento di nostalgia a tutti gli effetti: a dimostrazione di ciò anche l’hashtag utilizzato, il tipico #tb, che letteralmente sta per throw back, quindi un ritorno al passato. Ai tempi dello scatto Selena Gomez era biondissima e le sue unghie gridavano primavera un po’ ovunque. Il nail artist ci sta dicendo che la tendenza è ancora attiva e che quelle tonalità torneranno a tingere la maggior parte delle unghie: i colori pastello conquisteranno le manicure.

Ormai la passione per i colori pastello dura da tempo e quando si tratta di bella stagione, di raggi di sole e di mood solari, è impossibile resistere a quella palette cromatica. Diventata evergreen, la manicure pastello riesce sempre a stupire e a soddisfare e anche il 2023 la vuole tra le sue tendenze.

Come realizzare la manicure pastello di Selena Gomez

In realtà quella di Selena Gomez è una manicure molto semplice da realizzare. La popstar, infatti, ai tempi aveva scelto la tipica manicure alternata: cioè? Semplicissimo: ogni unghia era tinta di un colore diverso, dal giallo pastello, all’azzurro, al lilla, al verde acqua leggero. Un arcobaleno soft su tutte le unghie, perfetto per la primavera.

Se invece avete voglia di cambiare stile e provare qualcosa di “particolare”, potreste pensare di optare per una manicure pastello in stile french manicure: vi basterà lasciare la base naturale e colorare la parte superiore dell’unghia delle tonalità che più preferite.

Non solo tinte unite: le altre manicure pastello per la primavera 2023

Oltre ad avere pubblicato una vecchia foto della manicure di Selena Gomez, Tom Bachik sta continuando a proporre altri modelli di manicure pastello. Pare che per la primavera del 2023 a sbocciare, letteralmente, saranno unghie floreali tinte di colori soft e raffinati. Le possibilità di giocare con i colori e con i disegni sono infinite: manicure total flower da una parte, manicure alternate da french e fiorellini dall’altra.

Insomma, la nostalgia si fa sentire e l’arrivo della bella stagione risolverà tale sensazione portando a galla la tendenza che non muore mai: la pastello mania.