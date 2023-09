Caterina Arcuri è la terza figlia di Myrta Merlino, la nuova conduttrice di “Pomeriggio Cinque”. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Chi è la figlia di Myrta Merlino: età, padre, lavoro

La giornalista, autrice e conduttrice televisiva Myrta Merlino, che vedremo da quest’anno alla conduzione del programma “Pomeriggio Cinque“, al posto di Barbara D’Urso, ha tre figli, due maschi e una femmina, Caterina. I due maschi, Pietro e Giulio Tucci, sono nati da un precedente matrimonio, mentre Caterina, che è anche la più piccola, è nata dalla relazione con Domenico Arcuri, ex amministratore delegato di Invitalia, nonché commissario straordinario dell’emergenza Coronavirus. Caterina Arcuri è nata il 5 giugno del 2004 e ha quindi 19 anni ed è del segno zodiacale dei Gemelli. Al momento Caterina Arcuri non lavora in televisione, ha frequentato la Rome International School e, dal profilo Instagram di Myrta Merlino si deduce che probabilmente Caterina al momento vive a Londra, con tutta probabilità sta frequentando lì l’Università. Non si sa nulla della vita privata di Caterina Arcuri, pare inoltre che non abbia un profilo Instagram, sua madre però posta spesso foto di lei sul proprio profilo ufficiale di Instagram.

Myrta Merlino, chi è la nuova conduttrice di Pomeriggio Cinque

Myrta Merlino, classe 1969, è la nuova conduttrice di “Pomeriggio Cinque“, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, al posto di Barbara D’Urso. Nei giorni scorsi Barbara D’Urso si è lasciata andare a un lungo sfogo sul suo profilo ufficiale di Instagram, per dire addio al programma che ha condotto per ben 15 anni. Barbara ha parlato di come è nato il programma e di tutti i sacrifici fatti nel corso degli anni per dare il meglio al proprio pubblico, anche durante il periodo del lockdown. Il rammarico più grande di Barbara e di non aver potuto salutare come si deve il suo pubblico, non è comunque mancato il suo in bocca al lupo a Myrta Merlino: “ora le chiavi di quella casa sono state date a Myrta, alla quale va da parte mia un grande in bocca al lupo. Pomeriggio Cinque tornerà finalmente ad avere un grande studio con il pubblico presente dal vivo, che potrà anche interagire in diretta. Tutto questo non potrà che fare bene agli ascolti e a Pomeriggio Cinque, una delle creature televisive della quale vado maggiormente orgogliosa.”

Myrta Merlino è una giornalista, una conduttrice televisiva, autrice televisiva e scrittrice italiana ed è pronta a iniziare questa nuova grande avventura alla guida di “Pomeriggio Cinque“. Myrta è stata spesso al centro della cronaca rosa, al momento la giornalista è impegnata con l’ex calciatore Marco Tardelli, ma ha avuto tre figli da due precedenti relazioni, come abbiamo detto in precedenza. Myrta Merlino ha condotto altri programmi in precedenza, come “Mixer”, “La storia siamo noi”, “Casa Raiuno”, Economix”, “Effetto domino”, “L’aria che tira”, “L’aria che tira stasera” e “‘L’aria di domenica”. Se volete comunque saperne di più su Myrta Merlino, potete seguirla sul proprio profilo ufficiale di Instagram, che a oggi ha quasi 84mila follower.