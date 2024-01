Ospite di Masterchef 13, Debora Massari è una presenza speciale, nonché una ventata di freschezza nel famoso talent show culinario. Figlia del più famoso pasticcere italiano Iginio Massari, rappresenta uno degli ospiti più amati nell’edizione 2024 del talent show. Ma cosa sappiamo su di lei? Conosciamola meglio. Ecco tutti i dettagli: chi è, età, marito, figli e fidanzato.

Iginio Massari, chi è la figlia Debora Massari: carriera e lavoro

Classe 1975, ha frequentato il liceo scientifico. Dopo aver ottenuto il diploma, ha avuto difficoltà nella scelta del percorso universitario, oscillando tra agraria e medicina. Tuttavia, alla fine ha optato per seguire le orme del padre, iscrivendosi alla facoltà di Scienze e Tecnologie Alimentari a Piacenza. Dopo la laurea, ha deciso di proseguire il suo percorso di studi nella pasticceria ottenendo un riconoscimento come “maestra AMPI” da parte dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani. Ad oggi è alla guida del Marketing, Ricerca e Sviluppo dell’impresa di famiglia, Iginio Massari Alta Pasticceria. Non solo. Fa parte anche del consiglio d’amministrazione della Iginio Massari Srl e svolge l’incarico di docente presso la 24Ore Business School. Una donna talentuosa, forte e carismatica, tanto da essere stata inclusa a luglio 2022 nella prestigiosa classifica di Forbes tra le 100 donne di maggior successo in Italia. Oltre a Masterchef 13, padre e figlia sono apparsi in tanti altri programmi televisivi come The sweetman celebrities e Gli artisti del panettone su Sky Uno. Ma Debora Massari non è solo un’affermata pasticcera, è anche una figura di spicco nei social media. Sul suo profilo Instagram, che vanta di oltre 470mila follower, ama condividere i numerosi successi dell’impresa di famiglia. Al di là della pasticcera, la figlia di Iginio Massari ha una grande passione per la danza. Dopo aver praticato danza classica per 16 anni, ha scelto di praticare anche danza moderna e ginnastica artistica. Ama molto anche il tennis e l’aerobica.

La vita privata di Debora Massari: marito e figli

Debora Massari, nonostante la sua notorietà e presenza costante sui social media, è una persona estremamente riservata. La sua attenzione è rivolta principalmente al lavoro e alle passioni che coltiva, mentre la sfera intima della sua vita è custodita con cura lontano dai riflettori. Difatti non si hanno molte informazioni sulla sua vita privata. Sappiamo solo che ha un marito e due figli maschi, Pietro e Lorenzo.

