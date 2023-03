Claudia Motta è una giovane modella di Velletri, Miss Mondo Italia nel 2021 e prossima naufraga all’Isola dei Famosi. Vediamo, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Claudia Motta: chi é?

Claudia Motta è nata a Velletri, un comune in provincia di Roma, nel 2000. Sua madre, Alessandra, e suo padre, Stefano, sono entrambi dipendenti statali. Ha una sorella, Alice, laureata in giurisprudenza. Anche Claudia studia giurisprudenza alla Sapienza di Roma, poiché il suo sogno è quello di diventare magistrato:

“Il mio sogno è diventare magistrato. E quando coltivo un obiettivo, ci riesco quasi sempre. Il mio motto è “la tua direzione è più importante della tua velocità”. E io so dove voglio andare, cosa desidero realizzare. Sono una persona a 360 gradi e voglio essere percepita come un essere completo, non solo come una bella ragazza, ma una persona con i propri interessi e obiettivi.”

Appassionata di moda fin da piccola, Claudia Motta ha iniziato a calcare le prime passerelle quando aveva appena 13 anni. Fu lo stilista di Genzano, Filippo La Fontana, a sceglierla per sfilare con i suoi abiti.

Claudia Motta è alta un metro e settantacinque centimetri, è bionda e ha gli occhi verde castani. Nel settembre del 2021 è stata eletta a Gallipoli, in Salento, Miss Mondo Italia 2021 e ha quindi rappresentato il nostro Paese alle finali di Miss World il 16 dicembre 2021 a Porto Rico, finale vinta dalla modella polacca Karolina Bielawska.

Claudia Motta pratica danza fin da piccola, frequenta infatti l’Accademia Nazionale di Roma. Parla inglese e un po’ di tedesco.

Claudia Motta: carriera televisiva

Per quando riguarda la sua esperienza televisiva, Claudia Motta ha debuttato prendendo parte al “Pucci Show” su Mediaset, poi le è stato assegnato il titolo di “angelo custode” nella trasmissione “Tiki Taka” in onda su Italia 1 a fianco di Piero Chiambretti e ha anche partecipato a “Ciao Darwin”. Claudia ha così parlato della televisione, un mondo da cui è sempre stata affascinata: “perché si sente di vivere anche un’altra vita, un’altra dimensione.”

Claudia Motta ha anche recitato in alcuni film, come “Scappo a casa” con Aldo Baglio, “Adesso preferisco vivere“, “Arrivederci amore ciao“, “Fiaba italiana” e “Paura di donna“. Inoltre ha preso parte alla fiction “Il capitano“, andata in onda su Rai 2.

Nel 2022 Claudia Motta è stata una delle protagoniste di “Donnavventura“, il docu-reality che unisce la passione per l’avventura a quella per il viaggio in terre estreme. Per finire Claudia Motta sarà uno dei naufraghi della nuova edizione dell‘Isola dei famosi, in onda su Canale 5 dal prossimo 17 aprile, con Ilary Blasi alla conduzione, insieme a Vladimir Luxuria e ad Enrico Papi, che sostituisce Nicola Savino impegnato nella conduzione di in un gioco a premi sul canale Tv8.

Claudia Motta: vita privata

Secondo le indiscrezioni, Claudia Motta sarebbe fidanzata con un volto noto, ovvero con Simone Rugiati, celebre chef, conduttore televisivo e scrittore italiano di 41 anni.

Se volete conoscere meglio Claudia Motta potete seguire il suo profilo Instagram ufficiale che a oggi vanta oltre 26mila follower.