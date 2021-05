Simone Rugiati, noto chef toscano, è diventato un vero e proprio punto di riferimento nel mondo del food. Scopriamo la sua storia e come è riuscito a diventare cuoco, conduttore, scrittore e imprenditore.

Chi è Simone Rugiati

Simone Rugiati (Empoli, 24 maggio 1981) è un cuoco e anche conduttore televisivo di programmi di cucina italiani.

Cresce tra i bellissimi paesaggi toscani appassionandosi presto al mondo della cucina e iscrivendosi dunque all’Istituto Alberghiero che frequenta a Montecatini Terme. Qui ha modo di iniziare a formarsi anche grazie a numerosi stage svolti sia vicino casa, ma anche all’estero. Una volta diplomato inizia a lavorare in alcuni ristoranti della zona e a soli 21 anni è protagonista della rivista “La mia Cucina” alla Hobby&Food di Parma.

Inoltre si dedica alle testate “Buon Appetito” e “Mangiar Sano” dove ha modo di trattare l’argomento attraverso contributi scritti da lui e nel frattempo si dedica anche al mondo della televisione sempre attraverso il mondo del cibo. Diventa infatti per diversi anni protagonista della trasmissione “La prova del cuoco”, condotta da Antonella Clerici. A ciò si aggiungono delle rubriche personali come “SOS Simone” o “Oggi cucino in…” che gli permettono di diventare un membro di Gambero Rosso Channel.

Simone Rugiati e la carriera in televisione

Attraverso i programmi in televisione e il videoclip di “Un bacio senza fine” il suo volto diventa sempre più noto, tanto che viene scelto per partecipare al reality show “L’isola dei famosi”, condotto nella settima edizione da Simona Ventura. Dopo l’esperienza continua la sua strada in cucina dedicandosi oltre che ai programmi tv anche ad alcuni corsi di cucina e lezioni che tiene di macrobiotica. Partecipa infatti spesso a fiere e convegni in cui offre la sua esperienza e conoscenza nell’ambito dell’alimentazione e lavora come insegnante presso “La Factory”, scuola di cucina situata vicino Pisa.

Una delle soddisfazioni più grandi è diventare protagonista di La7 con “Cuochi e fiamme” nel 2010 dove realizza un programma di grandissimo successo. Il format prevede infatti che due concorrenti si sfidino in una gara di cucina giudicata da volti nomi della tv come Csaba, Riccardo Rossi, Chiara Maci e Fiammetta Fassa. A questo programma si aggiunge anche successivamente “Io, me e Simone” realizzato grazie a Gambero Rosso Channel.

Oltre ai programmi di cucina in tv si dedica anche alla scrittura di numerosi libri nel settore tra cui si ricordano “Se in cucina c’è Simone…Tanti menù per conquistare in cucina”, “Cucina Rapida” e una serie di volumi interamente dedicati alla preparazione di cibi specifici come stuzzichini, verdure, zuppe ecc.

Vita privata e ristorante di Simone Rugiati

Le fan di Simone Rugiati sono da anni abituate a vederlo fidanzato. Si ricorda infatti la sua storia con Malvina Seferi con la quale ha partecipato all’edizione del 2012 di Pechino Express. Si ricordano poi Carla Cruz, con cui ha avuto una storia di tre anni terminata nel 2017 e successivamente quella con Ahlam El Brinis, nota per aver partecipato al noto programma Miss Italia.

Tra le svariate attività dello chef non può mancare la direzione di un proprio ristorante. Rugiati ne possiede infatti uno a Milano che si chiama “Food Loft” e di cui afferma: