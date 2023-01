Chi è Ciara Riley Wilson: l’attrice della serie Netflix Freeridge

Classe 2001, Ciara Riley Wilson è una giovanissima attrice americana, modella e ballerina professionista nata e cresciuta a Portland, in Oregon. Conosciuta soprattutto per le sue numerose interpretazioni nelle serie tv di Disney Channel e Nickelodeon.

La carriera di Ciara Riley Wilson

Ciara Riley Wilson ha dimostrato di avere grande talento nel mondo della recitazione già in tenera età. Solo a dodici anni, infatti, ha preso parte ad un episodio della celebre serie tv Henry Denger. Recita poi nella serie Dreamworks Cheerleaders, It’s a Snackdown!, OMG, e Coop and Cami Ask the World.

Raggiunge però la notorietà nel 2019 grazie alla sua interpretazione di Athena nella serie di Disney Channel Kim Possible.

Compare anche in un episodio di On My Block e Grey’s Anatomy.

Prossimamente su Netflix con Freeridge

Inoltre, dal 2 febbraio vedremo la giovane attrice anche su Netflix con Freeridge. Spin-off di On My Block, la serie sarà un’esilarante commedia adolescenziale. Al centro della trama maledizione, sfortune ed amicizie.

Racconterà la vita e la rivalità tra due sorelle ed il loro gruppo di amici, i quali hanno la preoccupante sensazione di avere scatenato una maledizione mortale sulle loro vite.

La sfortuna sembra prendere il sopravvento su ognuno di loro e tutto il gruppo ha come obiettivo quello di tornare alla normalità onde evitare ulteriori pericoli.

Insieme a lei anche Keyla Monterroso Mejia, Bryana Salaz e Tenzing Norgay Trainor. Tra i personaggi secondari troviamo poi Michael Solomon e Zaire Adams.

Il profilo Instagram dell’attrice

Ciara Riley Wilson è molto attiva sui suoi profili social. Ama condividere le sue giornate con i suoi fan ed interagire con loro. Non a caso, il suo account Instagram vanta più di 140mila follower.

Proprio qualche settimana fa, emozionata di aver preso parte alla nuova serie Freeridge, ha pubblicato alcune foto inedite con scritto: «Bentornati a Freeridge!! Non vedo l’ora di incontrare Demi, Cam, Gloria, Ines e altro ancora».

Riguardo alla trama della serie, invece, ha svelato: «Una delle parti più belle di Freeridge è che i momenti importanti sono così significativi perché sei avvolto in questa commedia e in questo umorismo sfacciato.

È qualcosa di davvero reale e riconoscibile, e quasi ti sorprende e ti colpisce nello stomaco. E penso che questa sia una delle parti più speciali della serie».

La passione per la moda

Oltre ad essere una grande attrice e ballerina, Ciara Riley Wilson coltiva da sempre una grande passione per la moda. Qualche settimana fa è comparsa sulla copertina di Hazze Magazine. Recentemente invece è stata la cover star del magazine di moda, cultura e bellezza Session.

Quattro curiosità su Ciara Riley Wilson

Ecco qualche simpatica curiosità sulla giovane artista.