Chi è e che fine ha fatto l’attrice Debra Winger? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Chi è e che fine ha fatto Debra Winger: figli, altezza, marito

Debra Winger è una attrice statunitense. E’ nata a Clevaland, nello Stato dell’Ohio, il 16 maggio del 1955, ha quindi 68 anni ed è alta un metro e sessantatré centimetri. Debra è nata in una famiglia ebraica che, nel 1961, si è trasferita in California. Una volta diplomata la Winger decide di partire come volontaria presso un kibbutz in Israele. Una volta rientrata in America, Debra ha studiato in una scuola d’arte drammatica e ha iniziato la carriera come stunt-woman, ovvero sostituendo altre attrici nelle scene più pericolose. E’ proprio nel corso di una di queste scene pericolose che la Winger è vittima di un brutto incidente, viene infatti scaraventata con forza fuori dal parabrezza. Le conseguenze di questo terribile incidente sono state una paralisi e una cecità temporanea, da cui si è ripresa dopo circa due anni. Se la sua carriera come stunt-woman era giunta al termine, ciò non si può dire per quella di attrice. Nel 1980 eccola nel suo primo ruolo importante, è infatti protagonista insieme all’attore John Travolta del film “Urban Cowboy”. Le sue doti di attrice vengono subito riconosciute e ha inizio così la sua carriera come attrice. Debra Winger è stata candidata per ben tre volte agli Oscar come miglior attrice per: “Ufficiale e gentiluomo”, accanto a Richard Gere, “Voglia di tenerezza”, accanto a Jack Nicholson e Shirley MacLaine e “Viaggio in Inghilterra” accanto a Anthony Hopkins. Tra le altre pellicole a cui ha preso parte nel corso della sua carriera troviamo: “E.T. – L’extraterrestre”, “Pericolosamente insieme”, “La vedova nera”, “Alla ricerca dell’assassino”, “Il tè nel deserto”, “Dangerous Woman – Una donna pericolosa”, “Rachel sta per sposarsi”, “L’ottava nota – Boychoir” e “The Lovers”. Debra Winger ora insegna cinema ad Harvard. Per quanto invece riguarda la sua vita privata, dal 1986 fino al 1990 è stata sposata con l’attore Timothy Hutton, dalla quale ha avuto un figlio, Emmanuel Noah. Dal 1996 è sposata con l’attore e sceneggiatore Arliss Howard, dal quale ha avuto un altro figlio, Gideon Babe Ruth. Se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha oltre 44mila follower.

Debra Winger, l’antidiva per eccellenza

Debra Winger è considerata l’antidiva per eccellenza. Di recente è apparsa sul red carpet accanto al figlio, con poco trucco, capelli bianchi, occhiali, insomma essendo semplicemente se stessa, senza i classici “aiutini” a cui ricorrono la maggior parte delle celebrities col tempo che passa. Debra quindi torna a far parlare di sé proprio per la diversità con le altre caleb, in quanto non ha paura di mostrarsi al pubblico per quello che è, ovvero una quasi settantenne.

