Quello di Charlotte M. è un nome più che noto sui social network. La giovanissima influencer pistoiese ha infatti raggiunto numeri da capogiro online: conta ben 978 mila iscritti sul suo canale YouTube e ha raggiunto il milione di followers su Tik Tok! Davvero un successo non indifferente, specie se si considera poi l’età di Charlotte.

Ma andiamo con ordine.

Charlotte M: nome completo, età, famiglia

Charlotte M, il cui nome completo è Charlotte Moccia, è nata il 29 gennaio 2008 a Pistoia, il che significa che i numeri sopracitati li ha raggiunti ad appena quattordici anni! E lo ha fatto tramite la piattaforma dei giovanissimi, dunque Tik Tok, ma ha esordito in realtà già a soli 8 anni su YouTube con la sua serie dedicata a “come diventare una sirena”.

Da lì sembra essere riuscita, anche con il sostegno dei genitori, ad ottenere un successo dopo l’altro. Proprio a fronte della sua giovanissima età, fino a poco fa era nota solo come Charlotte M. perché i genitori avevano scelto di proteggerla nascondendone il cognome, sebbene la ragazza sia già più che esposta sui social.

Charlotte sembra avere un ottimo rapporto con i suoi genitori, ovvero mamma Yulia e papà Gennaro, che l’hanno sempre incoraggiata e costituiscono ora per lei un vero e proprio team di lavoro.

Sono sempre presenti, quindi, nel dietro le quinte dei suoi video, con i quali, tra una risata e un fenicottero (il suo simbolo!) sembra essere riuscita a conquistare tutti armandosi di ironia.

Charlotte M: fidanzato, curiosità, libri, Instagram

A dispetto di ciò che si è pensato per un po’, Charlotte M. non è fidanzata. Il che non stupisce, considerata la giovane età. L’influencer pistoiese aveva fatto credere ai suoi followers di essere impegnata con un video che in realtà si è rivelato uno scherzo. Si trattava di una clip in cui la giovane fingeva di essersi tatuata il nome del suo presunto ragazzo, tale Federico, mandando su tutte le furie i suoi protettivi amici, Tommaso e Leonardo, salvo poi scoprire appunto che si trattava di una gag.

L’argomento relazionale è decisamente prematuro, in questo caso. Ma Charlotte sembra comunque essere concentrata su altro, giacché sforna un’idea dopo l’altra portandole a termine con enorme successo. Basti pensare che ha già scritto quattro libri: il primo, del 2019, è Un’estate al college infestato. Seguono poi La mia vita segreta. Una storia a fumetti del 2020 e Un amore oltreoceano del 2021. Nel 2022 ha invece pubblicato Flamingo Party, da cui è persino stato tratto un film!

L’omonima pellicola è ormai da tempo in corso di lavorazione: prodotta da Notorious Pictures e diretto da Emanuele Pisano, il film sarà la storia autobiografica della giovane influencer che ne canterà addirittura la colonna sonora. Pare che le riprese si siano concluse il 2 agosto 2022 e che il film sarà rilasciato nel corso dei primi mesi del 2023, per la gioia del pubblico di Charlotte.

Chiaramente oltre a Tik-Tok e YouTube, Charlotte M. ha anche un profilo Instagram dove si descrive brevemente e con semplicità: “Amo recitare, cantare, ballare e divertirmi”. Sulla piattaforma conta165 mila followers.