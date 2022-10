Chaimaa Cherbal: chi è e carriera della tik toker

Chaimaa Cherbal è un nome ormai più che noto agli amanti di Tik Tok e dei social in generale. La giovane influencer di stampo comedy è infatti molto seguita sulla piattaforma video: se su Instagram, mostrando la sua veste più fancy e alla moda, totalizza 313 mila followes, su Tik Tok ha infatti raggiunto l’impressionante quota di 3,5 milioni di followers.

Un successo innegabile, insomma… ma di chi stiamo parlando esattamente?

Chaimaa Cherbal: biografia

Chaimaa Cherbal, meglio nota su Tik Tok come Signorina Charbal, è nata nel 2002 in Marocco, sebbene non si sappia la sua città di origine. Vive ormai da tanto tempo con la sua famiglia in Emilia Romagna, a Piacenza. Al momento sappiamo che studia all’Università Cattolica: ha difatti scelto la facoltà di Scienze e Tecnologie Alimentari. Come si può evincere considerate le sue origini, Chaimaa ha un nome di stampo arabo, ma ha subito voluto chiarire a tutti come pronunciarlo: Sciaimè, come sta scritto anche nel suo nickname di Instagram che non potrebbe essere più chiaro.

“Si pronuncia Sciaimè” è infatti il suo nome utente, a scanso di equivoci di sorta.

In merito alla sua vita privata non si sa molto: Chaimaa, giovanissima e di successo, ama condividere contenuti personali con i suoi fan, che però sono spesso legati al lavoro, alla comicità e alle collaborazioni continue in cui viene coinvolta. Non trapela nulla, però, su un eventuale interesse sentimentale. Sappiamo però che Chaimaa Cherbal ha una sorella cui è molto legata e che è comparsa nelle foto assieme a Sciaimè per la sponsorizzazione con Pupa Italia.

La ragazza ha però un profilo privato, da cui quindi è impossibile carpire alcuna informazione aggiuntiva.

Chaimaa Charbal: il successo su Tik Tok e la collaborazione con Prime Video

Come abbiamo detto, il vero campo di successo Chaimaa Cherbal è TikTok. Proprio sulla piattaforma, durante il periodo del primo lockdown in Italia (Aprile 2020), ha cominciato a condividere alcuni brevi video comici iroinizzando sulla scuola in DAD. “Sono stata fra le prime a imitare quelle che durante l’interrogazione hanno un blocco della rete Internet. È nato tutto con la frase ‘Signorina Cherbal, lei è interrogata!’. Era quella che dicevo più spesso per lanciare scenette divertenti”, ha infatti raccontato. Rappresentando con tono semplice, frizzante e allegro una generazione costretta a casa da cause di forza maggiore, Chaimaa ha ottenuto il successo e l’ammirazione dei fan.

Da questo format che l’ha aiutata nella scalata, ha poi cominciato a diversificare: “Sono partita con le scenette scolastiche, poi ho iniziato a proporre anche video un po’ più seri, cercando sempre di metterci un po’ di ironia. Insomma, per lo più faccio comedy”. Pur abbracciando tematiche riguardanti famiglia, genitori e crescita, la tiktoker non abbandona il suo stile ironico che la rende unica.

Tra i suoi ultimi successi c’è senza dubbio quello riguardante la collaborazione con Prime Video: Chaimaa Cherbal è stata infatti scelta tra i concorrenti di Generazione LOL, formata spin-off di LOL – Chi ride è fuori, reso disponibile da Prime Video in esclusiva proprio su Tik Tok.