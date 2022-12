Che cosa sappiamo del nuovo film di Emanuele Pisano, Charlotte M. – Il film: Flamingo Party? Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo, tra trama, cast e data di uscita.

Charlotte M. – Il film: Flamingo Party: quando esce al cinema?

Dopo diverse titubanze e dubbi, ora è ufficialmente certo: il nuovo film di Emanuele Pisano arriverà nelle sale cinematografiche il 1° gennaio 2023.

Il nuovo anno parte col botto: Flamingo Party ci invita al cinema e ci vuole raccontare una storia, quella di Charlotte M.

La trama del film: di che cosa parla Flamingo Party?

Charlotte M. è una giovane content creator seguita da milioni di follower sui propri account social. In particolare, la ragazza è assai popolare su Youtube, piattaforma dedicata alla pubblicazione di video di ogni genere.

Dopo una serie di considerazioni, Charlotte si trova a compiere una scelta importante: continuare a fare video su Youtube, o buttarsi in una nuova esperienza ben più grande? La giovane ragazza opterà per la seconda e come molti altri suoi colleghi, deciderà di dedicarsi al mondo del cinema, approdando sul grande schermo nel suo primo lungometraggio.

Il regista Emanuele Pisano realizza per lei un contenuto ad hoc: Charlotte diventa la protagonista di un teen romance coerente con la figura della content creator. Si racconta dunque la sua storia, passando attraverso tutte le sfumature della sua vita, tra attimi di vita privata, passioni, crescita e momenti legati alla scuola.

Creatività e spontaneità sono i suoi segni distintivi. Tutto il suo mondo gira intorno a Sofia, la sua migliore amica, e all’amatissima oasi di fenicotteri vicino la casa in campagna di sua nonna. Purtroppo, però, Charlotte scopre che questo luogo così speciale per lei sta per chiudere a causa di mancanza di fondi. Allora, insieme alla sua inseparabile compagna di avventure Sofia e ad altri amici, decide di organizzare un evento di raccolta fondi per salvare l’oasi: un ballo scolastico. Ma non tutto sembra andare per il verso giusto e l’arrivo in città di un nuovo ragazzo rompe alcuni equilibri…

Per chi ancora non lo sapesse, il nuovo film Flamingo Party conterrà anche due brani inediti scritti e interpretati proprio da Charlotte M., da sempre appassionata di musica (inserisce quasi sempre l’elemento musicale nei suoi video Youtube).

Flamingo Party: il cast del lungometraggio

All’interno del nuovo progetto dedicato alla content creator, oltre alla protagonista, avremo l’occasione di trovare:

Gabriele Rizzoli;

Alisia Ferri;

Carola Abdalla Said;

Veronica Gaggero;

Francesco Petit-Bon;

Eleonora Trevisani;

Angela Tuccia;

Sophie Perazzolo

Non solo film: è arrivato anche il libro dedicato a Charlotte M.

Se il lungo metraggio dedicato alla content creator Charlotte M. farà il suo debutto nelle sale il 1° gennaio 2023, c’è qualcosa di omonimo che è già in circolazione. Si tratta del libro omonimo Flamingo Party, pubblicato da Fabbri Editore e uscito ufficialmente il 29 novembre 2022. Il libro è disponibile sia in versione cartacea, sia in versione ebook e racconta, proprio come il contenuto cinematografico, la vita dell’adolescente.

Non è la priam volta che la giovane Charlotte M. si dedica alla scrittura; prima di Flamingo Party, infatti, la content creator ha pubblicato anche altri libri, raccogliendo numerosi consensi da parte del suo pubblico affezionato.