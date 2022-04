Avevano promesso che sarebbe stato “il matrimonio dell’anno” e mancano solo pochi giorni per scoprirlo: Brooklyn Beckham infatti convolerà a nozze con l’attrice Nicola Peltz il 9 aprile 2022. In attesa del grande giorno scopriamo qualcosa in più sulla vita e le curiosità del futuro sposo.

Chi è Brooklyn Beckham

Brooklyn Beckham nasce a Londra il 4 marzo del 1999, sotto il segno zodiacale dei Pesci. Come è facilmente intuibile dal cognome la sua famiglia d’origine nel Regno Unito (ma anche nel mondo) è seconda solo a quella Reale. È infatti il figlio di David e Victoria Beckham, celebre ex calciatore il primo ed ex componente delle mitiche Spice Girls la seconda. Brooklyn è il primogenito della coppia e ha due fratelli e una sorella più piccoli: Romeo James, Cruz David e Harper Seven.

Per quanto riguarda la sua vita prima di diventare anche lui, a tutti gli effetti, un personaggio noto come i genitori non abbiamo molte informazioni. Sappiamo però che per un periodo Brooklyn avrebbe lavorato part-time in un bar e che tra i suoi padrini, tutti con nomi d’eccezione, figura anche il celebre Elton John, che di certo non ha bisogno di presentazioni.

La carriera tra il mondo della moda e la fotografia

Brooklyn Beckham muove i primi passi nel mondo del lavoro già da giovanissimo. Possiamo dirlo, sfruttando anche l’indubbia bellezza ereditata dai genitori. All’età di 15 anni, nel 2014, infatti il giovane Beckham intraprende la carriera di modello comparendo da lì a poco su diverse copertine del calibro di Vogue, indirizzate perlopiù almeno inizialmente, ai paesi asiatici.

Nel frattempo porta avanti anche la passione per la fotografia che nel giro di poco diventa un vero e proprio lavoro grazie a diverse campagne pubblicitarie come quella realizzata per Burberry nel 2016, a soli 16 anni. Nel 2019 invece lo vediamo “fare gavetta” come stagista per il fotografo britannico Rankin.

Vita privata e curiosità

Come dicevamo all’inizio dell’articolo, Brooklyn Beckham è fidanzato con l’attrice Nicola Peltz, con cui sarebbe ormai pronto a sposarsi. La coppia si sarebbe conosciuta nel 2019, ma solo nel 2020 sono apparsi insieme su Instagram rendendo quindi ufficiale agli occhi del mondo, la loro relazione. A luglio dello stesso anno hanno annunciato il fidanzamento facendo un primo passo verso i fiori d’arancio.

Sembra che Beckham abbia un gran seguito nei paesi asiatici. Il modello infatti in passato ha prestato il proprio volto ad Android Huawei Honor 8. Al contrario non sembra aver avuto vita facile nel proprio paese natale, dove ha raccolto molte critiche proprio per la campagna realizzata insieme a Burberry, per cui il brand inglese è anche stato accusato addirittura di nepotismo da diversi fotografi che hanno evidentemente vissuto l’entrata in scena di Brooklyn come un’ingiustizia.

Secondo alcune recenti indiscrezioni tra gli invitati al matrimonio di Brooklyn e Nicola ci sarebbero anche il duca di Sussex Harry e la moglie Meghan Markle, che per partecipare avrebbero rinunciato alla messa in memoria del principe Filippo, scomparso proprio un anno fa il 9 aprile.