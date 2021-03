Con una lunga carriera alle spalle, coronata da numerosi premi tra cui due Oscar alla miglior canzone, Elton John ha sicuramente lasciato una traccia nella storia della musica. Tra lavoro e vita privata, ecco la storia di uno dei maggiori artisti esistenti.

Chi è Elton John

Elton Hercules John, nome d’arte di Reginald Kenneth Dwight (Pinner, 25 marzo 1947), è un cantautore e pianista britannico. Cresce nel Regno Unito vivendo un infanzia non sempre facile e piena di scontri con la famiglia. Si appassiona alla musica da molto piccolo quando a soli sette anni inizia a prendere lezioni di pianoforte. A 11 anni vince invece una borsa di studio alla Royal Academy of Music di Londra dove suona pezzi di Chopin, Mozart e Beethoven e si prepara come tenore.

La verità è che il suo spirito è più indirizzato verso il rock’n’roll rispetto alla musica classica. Continua comunque ad emergere come uno degli alunni migliori ma decide di sperimentare lontano dal mondo accademico per trovare la sua strada.

Il successo con la carriera musicale

Tenta quindi di scoprire la sua identità inserendosi in diverse band durante il suo periodo a Londra per poi capire di voler intraprendere una carriera da solista. Nel suo percorso musicale gli anni Settanta sono sicuramente quelli che vedono maggiore successo. In questi anni infatti inizia ad essere paragonato ad artisti come John Lennon e Bob Dylan e scrive alcune delle sue canzoni più belle.

Escono in questo periodo le canzoni “Your song” e “Rocket man” che rappresentano solo alcuni dei grandi successi dell’artista. Il suo personaggio sul palco è a dir poco estroverso ed eccessivo, lontano da quello che riesce a esprimere nel suo privato. Quando confessa infatti il suo orientamento sessuale durante un’intervista il mondo non accoglie al meglio la notizia e con l’avvento degli anni ’80 si avvicina al terribile mondo delle droghe e dell’alcol.

Gli scandali e la vita privata del cantante

Dopo l’esportazione di un tumore alla gola la sua voce cambia e con lei anche la carriera musicale dell’artista che aveva diviso il palco con i Queen durante il Live Aid del 1985. Si allontana dal mondo della musica portando avanti qualche piccolo progetto di poca rilevanza mediatica.

Sicuramente a destare maggiore interesse è ora la sua vita privata. Il matrimonio con il compagno storico e i due figli ottenuti attraverso una madre surrogata hanno fato parlare non poco. Nonostante gli scandali che lo hanno accompagnato per tutta la sua vita il suo apporto alla musica nel grande momento del rock è indimenticabile.