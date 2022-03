Victoria e David Beckham sarebbero stati vittime di un furto nella loro villa a Londra: i ladri, che si sono introdotti in casa mentre i due erano presenti, avrebbero sottratto beni per un valore di 50 milioni di sterline.

Victoria e David Beckham: il furto

Alcuni ladri si sono introdotti nella lussuosa villa di proprietà di David e Victoria Beckham a Holland Park e avrebbero sottratto beni di lusso per un valore di 50 milioni di sterline. La coppia non si sarebbe accorta di nulla nonostante si trovasse in casa e ad allertarli della presenza di una finestra rotta sarebbe stato uno dei figli.

Sulla vicenda stanno indagando le forze dell’ordine e per il momento le due star non hanno rilasciato comunicati ufficiali in merito a quanto accaduto.

Già in passato la coppia è stata vittima di ladri e stalker e infatti la villa è dotata di un avvieneristico sistema antifurto e di telecamere a circuito chiuso (che potrebbero aver ripreso i malviventi mentre si aggiravano nella villa).

Victoria e David Beckham: la villa

La villa di Holland Park è una delle più lussuose appartenenti alla coppia di star, che possiedono proprietà anche a Dubai e negli Stati Uniti. I due vivono lì con i figli Brooklyn, Harper, Romeo e Cruz.

Non è dato sapere al momento quali beni gli siano stati sottratti dai ladri né quale sia stato il figlio ad accorgersi del furto commesso dai malviventi. La polizia ha già attivato le ricerche e sembra che il colpo sia stato eseguito da una banda già nota nel quartiere londinese.