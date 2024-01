Chi è Azzurra De Lollis: età, marito e professione della figlia di Sandra Milo

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Sandra Milo, una delle attrici più celebri del cinema italiano e non solo. Ad annunciare la triste notizia i tre figli, Debora Ergas, Ciro e Azzurra De Lollis, tramite un post su Facebook: “Oggi alle 8:25 del mattino nostra madre è venuta a mancare. Ci ha lasciato serenamente circondata dal nostro amore. Vi chiediamo di rispettare il nostro immenso dolore e di pregare per la sua anima, rivolgendole un pensiero di luce“. Nel giorno della sua morte, conosciamo meglio la terzogenita Azzurra De Lollis. Dalla vita privata alla carriera, fino ad arrivare al rapporto con la madre. Ecco tutti i dettagli.

Chi è Azzurra De Lollis, la figlia di Sandra Milo

Nata nel 1970, al suo nome è legata una vicenda miracolosa. Azzurra De Lollis infatti era nata cianotica al termine di un travaglio prematuro e di fatto priva di qualsiasi attività cardiaca e muscolare. «Ero disperata, poi Suor Costantina prese la mia bimba, l’avvolse nella copertina bianca che avevo portato con me e fuggì via», aveva raccontato Sandra Milo, ricordando anche che Suor Costantina aveva cominciato a pregare Madre Maria Pia Mastena, fondatrice dell’ordine del Santo Volto, e che poco dopo la neonata aveva iniziato a respirare. In seguito la Chiesa ha avvitato anche un processo di canonizzazione per Suor Costantina. La vita di Azzurra De Lollis non è stata priva di difficoltà: nel 1985 sfuggì ad un attentato all’aeroporto di Fiumicino, dove ci fu una sparatoria che causò diverse vittime. Ad oggi, Azzurra De Lollis è un’attrice. Fin da piccola ha deciso di seguire le orme della madre nel cinema, frequentando il DAMS di Roma Tre. Una delle sue apparizioni più significative è nel film drammatico del 2007 Nel cuore di una vita, dove ha recitato al fianco della madre.

La vita privata di Azzurra De Lollis, la figlia di Sandra Milo

Azzurra De Lollis è nata dalla relazione tra Sandra Milo e Ottavio De Lollis, terzo marito dell’attrice. La loro storia d’amore è stata segnata da continue sofferenze e violenza fisiche, fino a quando Ottavio De Lollis ha deciso di abbandonare definitivamente la famiglia. Riguardo alla vita privata della terzogenita dell’attrice, non sono disponibili molte informazioni. E’ nota per essere una persona estremamente riservata e non si sa se abbia un marito o un compagno. L’unica cosa che sappiamo è che aveva un legame molto forte con sua madre e, stando alle ultime notizie, sembrava che vivesse con lei.

