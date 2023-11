Alessio Boni è un attore italiano, protagonista della nuova serie tv “Il metodo Fenoglio”. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Chi è Alessio Boni: età, altezza, età, moglie, figli

Alessio Boni è un attore italiano, nato a Sarnico, in provincia di Bergamo, il 4 luglio del 1966, ha quindi 57 anni, è del segno del Cancro ed è alto un metro e ottantadue centimetri. Secondo di tre figli, all’età di 14 anni inizia a lavorare con il padre come piastrellista. Poi, per un anno, presta servizio nella Polizia di Stato e, compiuti 20 anni, si trasferisce a San Diego, in California, dove lavora come cameriere, pizzaiolo e baby sitter. Al suo rientro in Italia, lavora come animatore per un villaggio turistico. Nel 1988 inizia a lavorare per il mondo dello spettacolo, iniziando dal teatro fino ad arrivare a recitare in produzioni cinematografiche e televisive. Nel 1992, inoltre, si diploma all’Accademia nazionale d’arte drammatica con il maestro Orazio Costa. Nel corso della sua carriera, abbiamo visto Alessio Boni recitare in diversi film e serie televisive, quali: “La meglio gioventù”, “La bestia nel cuore”, “In un posto bellissimo”, “Arrivederci amore, ciao”, “The Tourist”, “Non sono un assassino”, “Calibro 9”, “Dopo la tempesta”, “La donna del treno”, “Incantesimo 3 e 4”, “Tutti pazzi per amore 2”, “Di padre in figlia”, “Il nome della rosa” e “Rinascere”.

Alessio Boni è molto riservato riguardo alla sua vita privata, è fidanzato con Nina Verdelli, una giornalista che ha diciotto anni in meno di lui, e dalla quale ha avuto due figli, Lorenzo, nato nel 2020 e Riccardo, nato nel 2021. L’attore è anche un grande sostenitore di diverse organizzazioni, tra cui Medici Senza Frontiere, e in passato ha raccontato di soffrire di una malattia che lo ha debilitato mentalmente e fisicamente, a seguito della fine di una tormentata relazione. Se volete saperne di più su di lui potete seguirlo sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi a già oltre 97mila follower.

Alessio Boni, protagonista della nuova fiction “Il metodo Fenoglio”

Alessio Boni è il protagonista della nuova fiction di Rai 1dal titolo “Il metodo Fenoglio”, dove interpreta il Maresciallo Fenoglio. La serie è ispirata alla trilogia “Il Maresciallo Fenoglio” di Gianrico Carofiglio. Fenoglio fa parte del nucleo operativo dei Carabinieri e, nel corso della prima puntata, andata in onda il 27 novembre, lavora su un caso di omicidio. A Bari, infatti, viene ucciso un usuraio e Fenoglio è convinto che che la malavita locale sia coinvolta. La fiction si svolge nel 1991, a Bari, città dove è molto difficile vivere, a causa di agguati e omicidi. Fenoglio vuole capire la causa di questa violenza senza precedenti. Il secondo episodio della serie, che vede nel cast anche Paolo Sassanelli, Giulia Bevilacqua e Serena Morandi, andrà in onda su Rai 1 il prossimo 4 dicembre.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Ilary Blasi, e se vi dicessimo chi è il ragazzo con cui ha preso il caffè?

Shiva, nato il primo figlio: chi è la fidanzata Laura Maisano?