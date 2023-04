La nuova sfumatura da sfoggiare nella bella stagione è il Cherry Tomato. Una nuance sensuale, un mix tra il rosso ciliegia, il rosso pomodoro e punti di luce estremamente femminili. Non sapete quale colore scegliere per la primavera-estate 2023? Il cherry tomato è la risposta che stavate aspettando.

Cherry Tomato: il colore della primavera-estate 2023 conquista il fashion world

Con l’arrivo della bella stagione la palette cromatica si riempie di vivacità e di voglia di brillare. Tra i colori in tendenza per la primavera-estate 2023 c’è lui, il Cherry Tomato, un mix di nuance che vanno dal rosso ciliegia e il rosso pomodoro e che regalano luce a ogni outfit. Molto simile al colore Pantone dell’anno, il Viva Magenta, il Cherry Tomato sta conquistando il fashion world e i luxury brand per eccellenza.

Sensuale, femminile, brillante e assai versatile: il Cherry Tomato conquista, affascina e regala effetti fashion super cool.

Se anche Dolce & Gabbana, Valentino, Loewe e tanti altri brand lo hanno proposto nelle loro collezioni, ciò significa che il Cherry Tomato è la tonalità che tutti e tutte dovrebbero sfoggiare almeno una volta durante la bella stagione.

Proposto maggiormente nel campo dell’abbigliamento, in realtà il Cherry Tomato è molto presente anche nella fascia di tutti gli accessori: sì a borse, cappelli, scarpe e occhiali da sole tinti del colora primaverile-estivo.

Come si abbina il Cherry Tomato? Ecco i colori da accostare

Se vi state chiedendo come potere abbinare il Cherry Tomato e con quali altri colori si sposa alla perfezione, le risposte sono in realtà molto semplici. Essendo una tonalità molto versatile, è possibile accostarvi numerosi colori e riuscire a ottenere look in tendenza e super cool. Si tratta di un colore molto importante e dotato di un forte impatto estetico, ma se portato con disinvoltura e consapevolezza riesce a conferire anche al look più semplice una sfumatura chic evidente. Tra gli accostamenti più audaci e alla moda ci sono il lilla e il fucsia, forse per molte persone impensabili, ma la primavera-estate 2023 ha voglia di vivacità e di contrasti cromatici molto forti.

Sì anche ai look monocolore: provate a selezionare un abito lungo nella tonalità Cherry Tomato e vedrete che effetto farà, soprattutto di sera. Si tratta di una validissima alternativa al classico look total black, altrettanto chic e sensualissimo.

Rimanendo sul campo delle tendenze, sappiate anche che il Cherry Tomato può essere abbinato anche a tonalità più soft, come il rosa pastello: provate a creare un look spezzato utilizzando proprio tale combinazione di colori e vi accorgerete molto presto della tendenza. Il segreto è quello di indossare il Cherry Tomato con originalità e audacia, pur rimanendo dentro le proprie corde di stile.

Non serve esagerare, non serve strafare: con pochi accostamenti dosati, il risultato dei mix cromatici sarà sempre e comunque impeccabile.

Il Cherry Tomato diventa il protagonista anche se utilizzato a piccole dosi. Che sia un outfit monocromatico, che sia un accessorio, una borsa, un top, una gonna o una cintura, il Cherry Tomato, una volta sfoggiato, vi farà essere in tendenza in un batter di ciglia.