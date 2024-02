Chef K è la cuoca della Kardashian. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Chef K, chi è la cuoca della Kardashian?

Si chiama Khristianne Uy è ed la cuoca personale del clan Kardsashian da ben nove anni. Khristianne ha 42 anni ed è filippina, è stata ribattezzata con il nome di Chef K dall’attore Charlie Sheen, che è stato suo cliente. Di recente Chef K è divenuta molto popolare anche sui social network, su TikTok ha quasi 200mila follower, mentre su Instagram ha superato i 100mila. L’ex compagno di Asia Argento, lo chef americano Anthony Bourdain, quando era giudice al programma televisivo “The Taste” nel 2013 aveva detto le seguenti parole dopo aver assaggiato un piatto cucinato da Khristianne, ovvero un piatto di carne brasata: “mi ha suscitato il desiderio di degustare una pregiata bottiglia di vino e di schiantare la mia Ferrari contro un muro.” A vincere quella edizione del programma fu proprio Chef K, che poi diventò anche la prima cuoca omosessuale a “The Millionaire Matchmaker”, ovvero un reality show di appuntamenti tra persone facoltose. Dopo questi programmi televisivi, Chef K ha preferito tornare alla sua attività di chef privata, diventando appunto la cuoca della famiglia Kardashian. Khristianne Uy è emigrata dalle Filippine alla Calfornia quando era ancora un bambina e ha frequentato una scuola cattolica femminile. Già all’età di 15 anni si è dedicata alla sua passione, ovvero la cucina. Chef K h lavorato in diverse cucine prima di diventare, nel 1990, chef privato del famoso regista James Cameron. Oggi, oltre a lavorare appunto come chef privato, Chef K è anche creatrice di contenuti gastronomici e ha ottenuto davvero un grandissimo successo anche sul web.

Chef K: cosa cucina alle Kardashian?

Come abbiamo appena visto, Khristianne Uy, conosciuta come Chef K, è la cuoca ufficiale del clan Kardashian da ormai ben nove anni. E’ lei infatti che prepara i pasti per una delle famiglie più note al mondo nelle occasioni speciali, come per esempio per il giorno del Ringraziamento, per Natale, per Capodanno, per Pasqua e ovviamente per i compleanni. Al New York Times, Chef K ha rivelato quali sono i gusti delle Kardashian. Ecco cosa ha detto: “Kourtney, niente uova, ora è vegana, niente patate dolci, niente glutine. Khloé solo carne bianca. Kendall, niente di piccante. Kim: niente coriandolo. Kylie, solo zuppe.” In una intervista a Page Six, Khristianne ha anche rivelato che dopo una notte di festeggiamenti, le Kardashian le chiedono spesso un panino al formaggio grigliato con salsa di pomodoro. Ci sono anche altre persone famose che sono state clienti di Chef K, come per esempio Charlize Theron, James Cameron, Simon Fuller e i Jonas Brothers. Se volete potete seguire Chef K sui suoi account ufficiali di Instagram e TikTok per dare un’occhiata ai suoi bellissimi e golosissimi piatti e provare chissà a realizzarne qualcuno simile.

