È apparsa sulle copertine dei fashion magazine più famosi, ma ha lavorato anche come showgirl e come deejay: Fernanda Lessa, classe 1977, è stata anche concorrente del Grande Fratello Vip 4, in cui ha avuto modo di raccontare tutti gli alti e bassi della sua vita.

Andiamo a scoprire la top model più nel dettaglio, tra vita privata e carriera professionale.

Fernanda Lessa: tutto sulla top model brasiliana

Nata a Rio de Janeiro sotto il segno dell’Ariete il 15 aprile 1977 Fernanda Lessa attualmente ha 45 anni.

La sua carriera nel mondo della moda comincia proprio in Brasile, ma molto presto si sposta negli USA, a New York: era il 1996. Per ben sei anni, Fernanda Lessa sfila sia per la moda prêt-à-porter nelle più grandi capitali della moda come NY, Parigi e Milano, sia per l’haute couture di Parigi e di Roma.

Ha posato per grandi brand di lusso ed è apparsa nelle copertine dei fashion magazine più noti al mondo: Vogue, Marie Claire Elle, GQ e Maxim sono solo alcuni esempi.

Volto noto all’estero, Fernanda Lessa comincia a essere notata anche in Italia, divenendo in poco tempo molto famosa. Partecipa, infatti, alla realizzazione di alcuni spot pubblicitari, tra cui quello della campagna Telecom Italia in compagnia di Christian Vieri e Valentino Rossi, ma non solo: appare nei commercial di Armani, di L’Oréal, Swatch, Campari, Alfa Romeo, Samsung, Revlon e anche Victoria’s Secret.

Ormai entrata nel giro televisivo italiano, Fernanda Lessa inizia a muovere i primi passi sia come conduttrice, sia come concorrente di reality. Si ricordano a tal proposito programmi come Moda Mare a Porto Cervo (2002, condotto da Paolo Bonolis), Italian Music Awards (condotto da Piero Chiambretti), Oltremoda (2003, Rai 1), Le Iene (2004, conduce per una sera soltanto).

Nel 2006 partecipa all’Isola dei famosi, ma la sua permanenza sull’isola dura molto poco, venendo eliminata nella seconda puntata.

Parallelamente alla carriera televisiva, Fernanda Lessa porta avanti un’altra grande passione: la musica. Decide quindi di provare anche la carriera da deejay e comincia a suonare in giro per il mondo: Ibiza, Miami, Parigi, San Paolo e Italia sono le principali mete in cui si esibisce. Pubblica anche diverse compilation.

Nel gennaio 2020 la top model entra ufficialmente come concorrente del Grande Fratello Vip 4 condotto da Alfonso Signorini, esperienza grazie alle quale riesce a raccontare molto di sé e di tutti gli alti e bassi che ha dovuto affrontare nel corso della sua vita.

Fernanda Lessa è molto attiva sui social network; il suo profilo Instagram (@fernanda_lessa__) è seguito da 89 mila follower, per un totale di 860 post pubblicati. Qui, la modella è solita pubblicare contenuti che la riguardano in prima persona, tra shooting di moda, primi piani e attimi di vita quotidiana.

La vita privata di Fernanda Lessa

La top model ha vissuto momenti di vera difficoltà, soprattutto a causa della sua grave dipendenza da alcol e da droga. Tale dipendenza occupò quasi 8 anni della sua vita, conclusa alla scoperta della sua prima gravidanza. Purtroppo, però, all’ottavo mese Fernanda Lessa scoprì che il piccolo aveva una grave malformazione al cuore che lo avrebbe portato a sottoporsi ogni due mesi a interventi delicati. La situazione finì nel peggiore dei modi: il piccolo, una volta nato, non riuscì a sopravvivere, morendo poco dopo il parto: era il 2001. Inutile dire che Fernanda Lessa cadde in una forte depressione che, purtroppo, la fece cadere nuovamente nella dipendenza da alcol.

Quello stesso piccolo è stato – a detta della top model – un vero e proprio angelo, senza il quale non avrebbe scoperto di avere anche lei un disturbo al cuore che, senza diagnosi, le avrebbe fatto rischiare la vita.

Fernanda Lessa è stata la compagna di Davide Dileo (in arte Boosta), il tastierista dei Subsonica, con il quale ha avuto due figlie, Lua Clara e Ir Marie.

Dopo di lui Lessa si innamora di Luca Zocchi, con il quale si sposa nel 2017 e di cui tuttora è follemente innamorata.