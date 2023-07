Durante un suo concerto, la rapper statunitense Cardi B ha lanciato il microfono contro un fan. Come mai? Che canzone stava cantando? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Che canzone cantava Cardi B quando ha tirato il microfono contro un fan al suo concerto?

La rapper, cantautrice e personaggio televisivo Cardi B lo scorso fine settimana si è vista protagonista di un gesto divenuto subito virale. Durante un suo concerto a Las Vegas, al Drai’s Beach Club, la rapper ha tirato il microfono contro un fan. Come mai? Cardi B stava cantando una delle sue hit del 2018, “Bodak Yellow“, quando all’improvviso qualcuno dal pubblico le ha lanciato addosso della birra. La reazione della rapper, dopo un momento di shock, è stata quasi immediata, Cardi B infatti ha tirato il microfono con violenza contro il fan, urlandogli anche contro qualcosa che però non si è capito. Tanti i video apparsi sul web su quello che è accaduto a Las Vegas. Dopo il lancio del microfono da parte di Cardi B, è intervenuta la sicurezza per bloccare il fan che aveva lanciato la birra. Il lancio di oggetti sul palco da parte di fan non è una cosa nuova, anzi si è intensificata nell’ultimo periodo. Se prima erano soprattutto pupazzi o reggiseni, ultimamente spesso vengono lanciati oggetti contundenti contro i vari cantanti. Adele, per esempio, ha minacciato i fan, cosa che ha fatto anche il rapper di Atlanta Latto. L’artista country Morgan Wallen, è stato colpito al petto da uno stivale lanciatogli da un fan. L’artista ha preso lo stivale e lo ha lanciato il più lontano possibile, probabilmente con l’interno di far tornare a casa il fan con un piede nudo.

Come detto è ormai purtroppo sempre più frequente il lancio di oggetti da parte dei cosiddetti fan, è capitato anche nel nostro Paese, ad esempio al rapper Bresh, a cui è stato lanciato un cellulare mentre si stava esibendo.

Cardi B e il lancio del microfono contro il Dj

Il lancio del microfono verso il fan che le aveva tirato addosso della birra non è stato il primo per la rapper Cardi B. La sera prima, infatti, era successa una cosa analoga. Questa volta però il lancio del microfono non è stato verso un fan nel pubblico, bensì verso il Dj che era con lei sul palco e che avrebbe interrotto prima del previsto la base del brano che Cardi B stava cantando. Anche in questo caso il video del gesto della rapper statunitense è divenuto virale. Si vede infatti Cardi B che sta cantando “I like it“, con il pubblico in delirio in quella che è senza dubbio la canzone più nota della rapper. A un certo punto la trentenne nata a Manhattan si è girata verso la consolle del Dj e ha lanciato il microfono. Dai vari video non si capisce bene il motivo del gesto da parte di Cardi B, l’ipotesi, come detto in precedenza, è che il Dj abbia interrotto, più volte, la base delle canzoni, facendo quindi perdere la pazienza alla rapper.