Un abito trasparente pare sia stato fondamentale per la conquista di William da parte di Kate Middleton. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Charlotte Todd, la storia dell’abito con cui Kate Middleton conquistò William

A far scattare la scintilla tra il Principe William e Kate Middleton è stato un vestito, disegnato dalla stilista Charlotte Todd, allora designer emergente di cui poi si sono perse le tracce per diversi anni. Gli ultimi episodi della serie televisiva “The Crown”, in uscita su Netflix oggi giovedì 13 dicembre 2023, raccontano proprio del ruolo fondamentale che il vestito sopra citato ha avuto nella nascita della storia tra Kate e William, nella serie interpretati rispettivamente da Ed Mcvey e Meg Bellamy. La storia tra Kate e William nacque nei primi anni Duemila quando erano entrambi studenti alla St. Andrew University in Scozia. Nel 2002 l’Università organizzo un ballo di beneficenza chiamata Don’t walk charity fashion show. L’idea era quella di raccogliere diversi capi di moda di stilisti emergenti e, tra di loro, c’era proprio Charlotte Todd, che frequentava l’Università del West England di Bristol. Charlotte invio un proprio modello che aveva usato per la tesi di laurea. Si trattava di un mini dress realizzato con una lavorazione di fili di seta oro e neri, per creare un effetto ragnatela, un orlo color pavone stretto con un nastro e un bordo superiore di lana blu. Charlotte, per la realizzazione del capo, ci aveva messo circa una settimana, per un costo di 50 sterline circa. In realtà Charlotte aveva pensato questo capo come una gonna ma la leggenda narra che fu proprio Kate Middleton, una volta saputo che William sarebbe stato in platea, a reinventare la gonna e indossarla come se fosse appunto un mini dress trasparente, da quale si intravedevano sia il reggiseno che gli slip.

Che fine ha fatto il vestito con cui Kate Middleton ha conquistato William?

Subito dopo la sfilata, il vestito fu restituito da Kate Middleton a Charlotte Todd la quale inizialmente disse che non avrebbe mai venduto quel vestito: “l’unica persona a cui lo regalerei è Kate, magari in cambio di un invito al matrimonio.” Dopo il matrimonio tra Kate e William il valore dell’abito cominciò ovviamente a salire, e nel 2011, nel giorno di San Valentino, fu messo all’asta dalla Kerry Taylor Auctions. Queste sono state le parole di Charolotte Todd: “se è vero che la mia creazione ha contribuito a cambiare l’interesse del Principe per Kate, da platonico a romantico, come è stato riportato, allora sono lieta di aver avuto un ruolo, per quanto minore. Mentre lavoravo a maglia questo capo non avrei mai immaginato che un giorno sarebbe stato così importante.” Il sito Kerry Taylor Acuctions riporta che il capo è stato venduto per 65mila sterline. Secondo alcune indiscrezione pare che se lo sia accaparrato un tale Nick from Jersey. Con quella cifra Charlotte Todd pagò l’anticipo per la casa.

