La famiglia reale si sta preparando per il periodo natalizio, e c’è la possibilità di una riappacificazione tra re Carlo e suo figlio. Nel frattempo, Harry sta cercando una casa nel Regno Unito.

La recente tempesta mediatica causata dal nuovo libro scandalo “Endgame“, (come se non fosse bastato il disappunto per il precedente libro “The Spare“), potrebbe influenzare il destino della famiglia reale, aprendo la strada alla chiusura di una faida duratura da anni. Nonostante i tentativi di superare le tensioni, sembra che i Sussex siano destinati a rimanere emarginati.

La proposta di Seely di privare Harry e Meghan della corona

In mezzo alle polemiche che screditano la Corona, il parlamentare conservatore Bob Seely ha proposto una “opzione nucleare”: privare Harry e Meghan dei loro titoli reali. Questa proposta consentirebbe l’utilizzo dei titoli reali solo al nucleo familiare più stretto, riflettendo le preoccupazioni sul coinvolgimento della famiglia reale nelle controversie.

Seely ha dichiarato: “Se qualcuno sceglie di non adempiere ai doveri reali, è una decisione rispettabile, ma non dovrebbe mantenere i titoli e i privilegi se danneggia un’istituzione così importante per la nostra nazione”. La proposta si basa su una legge precedente alla prima guerra mondiale utilizzata per privare dei titoli reali i nobili tedeschi nemici. Seely suggerisce di apportare modifiche a questa legge per rendere Harry e Meghan cittadini comuni, almeno formalmente.

Controversia sul presunto razzismo e riflessioni sul futuro dei Sussex

La proposta di Seely solleva questioni cruciali sul futuro dei Sussex e sulle implicazioni di lungo termine delle controversie che circondano la famiglia reale britannica. Il destino dei titoli reali di Harry e Meghan potrebbe segnare una svolta significativa nella storia della monarchia, evidenziando un cambiamento nei rapporti tra la famiglia reale e coloro che scelgono di allontanarsi dai doveri ufficiali.

L’idea di “cittadini comuni” per i Sussex, almeno formalmente, solleva interrogativi sul loro ruolo nella società britannica e sul modo in cui verranno percepiti dal pubblico. Se la proposta di Seely dovesse ottenere sostegno, potrebbe creare un precedente che influenzerà la gestione delle dinamiche all’interno della famiglia reale per le generazioni a venire.

La controversia sul presunto razzismo, che emerge nel libro “Endgame” di Omid Scobie, amico della duchessa, continua a gettare ombre sulla reputazione della monarchia. Se anche solo in parte avesse un fondamento, potrebbe indebolire ulteriormente il legame di fiducia tra il pubblico britannico e la famiglia reale, aprendo la strada a una riflessione critica sulla sua rilevanza e ruolo nel contesto moderno.

In questo contesto di cambiamento e incertezza, il futuro dei Sussex rappresenta una sfida intrigante per la corona britannica. La loro posizione come “outsider” potrebbe consolidarsi, ma potrebbe anche spingere la famiglia reale a riflettere sulle dinamiche interne, cercando modi innovativi per adattarsi alle aspettative in evoluzione della società e mantenere la sua integrità nel corso del tempo.

Harry e Meghan esclusi dagli eventi reali

In un’epoca passata, i duchi di Sussex erano non solo graditi a ogni evento reale, ma figuravano anche tra gli ospiti più illustri e ambiti all’interno dell’alta società aristocratica britannica. Tuttavia, con il protrarsi della guerra che ha separato le strade di Harry e Meghan da quelle della royal family, forse in modo irreparabile, questa situazione non si verifica più. La notizia che Hugh Grosvenor, il ricchissimo duca di Westminster e grande amico di giovinezza di Harry e William, non abbia incluso il duca di Sussex nella lista degli invitati al suo esclusivo matrimonio non sorprende alla luce di questa nuova dinamica.

Il duca di Westminster, erede di una delle famiglie nobili più importanti e influenti del Regno Unito, si posiziona al dodicesimo posto nella Sunday Times Rich List del 2022, con un patrimonio stimato di 10 miliardi di sterline. È previsto che, il prossimo giugno, si unirà in matrimonio con la sua fidanzata Olivia Henson, come annunciato nel mese di aprile. Secondo quanto riportato dal Sunday Times, Harry e Meghan non sono stati inclusi nell’elenco degli invitati “per evitare tensioni e imbarazzi”, considerando che il principe William e sua moglie Kate, insieme a re Carlo e la consorte Camilla, saranno invece ospiti d’onore dell’evento.

Questa decisione riflette la complessità delle relazioni tra i membri della royal family e i duchi di Sussex, evidenziando un distacco che si estende anche al di fuori dei confini familiari. La mancata inclusione di Harry e Meghan in un evento così esclusivo e significativo sottolinea le tensioni sottese, che potrebbero avere ripercussioni durature sulle dinamiche sociali e aristocratiche nel Regno Unito.

