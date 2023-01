Charlotte Casiraghi: il look premaman a Montecarlo

Ecco il look sfoggiato da Charlotte Casiraghi, attualmente in dolce attesa, a Montecarlo.

Di Charlotte Casiraghi si sta parlando molto dopo l’ufficializzazione della sua terza gravidanza. E se online non sfuggono i consigli di Blake Lively per un look premaman impeccabile, neppure le scelte di stile eleganti della Casiraghi passano inosservate. In particolar modo, tutti hanno puntato gli occhi sulla sua prima apparizione pubblica dopo la conferma della gravidanza che è avvenuta in quel di Montecarlo.

Charlotte Casiraghi: il look sfoggiato al Festival Internazionale del Circo di Montecarlo

Charlotte Casiraghi ha infatti presenziato alla 45esima edizione del Festival Internazionale del Circo che si tiene a Montecarlo, sfoggiando un outfit come sempre ben ideato e sofisticato.

In questa occasione, infatti, ha optato per linee morbide e comode, senza rinunciare all’eleganza. Ha sfoggiato pantaloni larghi neri, un maglione dolcevita sempre nero e un cappotto. Proprio quest’ultimo ha ovviamente attirato l’attenzione, essendo il pezzo forte dell’outfit: si tratta di un cappotto in tweed a quadri neri e bianchi.

Il brand che lo firma? Chanel, ma la notizia non stupisce: ricordiamo infatti che Charlotte Casiraghi è portavoce globale di questo marchio e spesso, di conseguenza, ne sfoggia i capi.

Anche il cappotto ha un taglio morbido, con maniche cascanti. La scelta di Charlotte è stata quella di coprire un po’ le forme della gravidanza o forse di accoglierle in un outfit decisamente comodo ma sofisticato. A completare il tutto, non è passata inosservata la collana che la donna h indossato a Montecarlo: parliamo di una collana lunga con una croce in ametista.

Una scelta che occhieggia molto alla cristalloterapia, in cui l’ametista è sovente associata agli stati di attesa e alla protezione nel corso dei primi mesi di gravidanza. Infine, Charlotte ha indossato degli stivaletti con tacco sempre neri, suggellando il look total black.

Charlotte Casiraghi: tutto sulla gravidanza

Come detto, questa è sarà per Charlotte Casiraghi la terza gravidanza. Ricordiamo infatti che la donna è già madre di Raphaël Elmaleh, avuto dal cabarettista Gad Elmaleh. Si tratta del suo primogenito e proprio lui era presente all’evento per il Festival del Circo a Montecarlo, assieme al cugino Louis Ducruet.

Assente invece dal red carpet dell’evento, il secondogenito di Charlotte Casiraghi: parliamo di Balthazar, nato nel 2018 dall’attuale marito Dimitri Rassam. Proprio con Dimitri, dunque, Charlotte sta avendo il suo terzo figlio e il secondo per la coppia.

In questo conteggio di famiglia allargata, in realtà, non dobbiamo dimenticare Darya, che attualmente ha 9 anni, ed è la prima figlia di Rassam, avuta dall’ex moglie Masha Novoselova.

Dunque, ricapitolando, Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam hanno quattro figli e il quarto, per l’appunto quello attualmente in attesa, dovrebbe nascere all’inizio della prossima estate. Dunque è un po’ presto per sapere altro: sesso del bambino o ipotesi di nomi sono ancora lontani, ma senza dubbio qualche ulteriore dettaglio arriverà alla stampa ben prima del termine della gravidanza. Intanto, Charlotte Casiraghi rientra nel mirino della mamme in dolce attesa come ispirazione per qualche look classico ma che non rinunci in alcun modo alla comodità necessaria per affrontare in serenità la gravidanza.