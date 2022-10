Alessandro Greco ha espresso la sua opinione sulla presenza al GF Vip di Charlie Gnocchi, che per anni ha fatto coppia fissa con lui come speaker di RTL 102.5.

Alessandro Greco su Charlie Gnocchi

Il conduttore Alessandro Greco è un grande amico di Charlie Gnocchi e in merito alla sua presenza al GF Vip non ha potuto fare a meno di esprimere il suo entusiasmo e di tessere le lodi del concorrente (che però, a benvedere, si è attirato contro non poche critiche per il suo comportamento con Marco Bellavia).

“Sono molto orgoglioso e contento perché se la sta giocando alla grande; il suo essere fantasioso, istrionico e assolutamente spensierato va di pari passo al fatto che sia una persona molto preparata su vari ambiti, dalla musica alla letteratura, dalla filosofia ai motori.

Si sta ritagliando un certo rispetto personale all’interno della Casa e vedo che gode anche di una bella considerazione da parte di Alfonso Signorini”, ha dichiarato Greco in merito al suo ex collega.

I concorrenti contro Charlie Gnocchi

A dispetto di quanto detto da Greco i concorrenti del reality show non sembrano pensarlo allo stesso modo sul conto di Charlie Gnocchi e infatti in queste ore anche Antonino Spinalbese e Carolina Marconi si sono scagliati contro di lui all’interno della Casa.

In particolare i due se la sono presa con Charlie Gnocchi per il modo in cui li ha apostrofati quando gli hanno lasciato intendere di non voler partecipare a un gioco di gruppo. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?