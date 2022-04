Charlene Wittstock e Alberto di Monaco sono riapparsi insieme sulle foto istituzionali. Il lungo calvario della principessa, che l’ha vista per tanti mesi lontano dalla sua famiglia a causa di problemi di salute, sembra essere finito. Adesso che potrebbe star meglio, però, spunta un’indiscrezione che potrebbe mettere a rischio il suo matrimonio.

Charlene e Alberto di Monaco sono in crisi?

Dopo aver vissuto un periodo difficile, Charlene Di Monaco sembra aver ritrovato il sorriso. La principessa è riapparsa accanto al marito Alberto nelle foto istituzionali e il suo aspetto è decisamente migliore rispetto a quello dell’anno scorso. Grazie alle cure dei medici, ha ripreso qualche chilo e anche lo spirito sembra essere tornato quello di un tempo. Eppure, gli occhi più attenti, hanno notato un certo distacco dal principe.

Possibile che tra i due ci sia una profonda crisi in corso?

Le foto istituzionali alimentano il dubbio

Secondo gli esperti di cronaca rosa, Charlene e Alberto stanno vivendo una profonda crisi. Le foto istituzionali scattate nel girardino della Rocca hanno alimentato il chiacchiericcio perché i due appaiono distanti come non mai. Non si toccano mai, non si guardano e appaiono quasi come due estranei. Possibile che, dopo quello che hanno vissuto nell’ultimo anno, si sia creata una profonda frattura? Ovviamente non possiamo dare una risposta certa a questa domanda, ma alcuni scatti rubati fanno riflettere.

Alberto bacia un’altra donna

Sempre stando a quanto sostengono gli esperti, Charlene potrebbe essersi allontanata dal marito perché l’ha beccato in atteggiamenti intimi con un’altra donna. Quest’ultima risponde al nome di Melanie-Antoniette de Massy ed è la cugina di secondo grado di Alberto. I due sono stati fotografati durante il torneo di tennis di Montecarlo e il principe è stato pizzicato mentre bacia in fronte la donna. Questa improvvisa confidenza avrebbe fatto perdere le staffe a Charlene, imponendole una profonda riflessione sul suo matrimonio.