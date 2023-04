Una finale di tennis di lusso per Charlene di Monaco. La Principessa, infatti, ha presenziato alla finale del torneo di tennis di Monte Carlo insieme al marito Alberto e ai gemelli Jacques e Gabriella e lo ha fatto con uno stile che non è rimasto inosservato, anzi. L’outfit di Charlene di Monaco, total white e raffinato, ha colpito i riflettori: scopriamone il prezzo e il modello.

Charlene di Monaco sfoggia un tailleur bianco al torneo di tennis: il prezzo è alle stelle

Avrebbe mai potuto rinunciare allo stile raffinato? Impossibile. Charlene di Monaco quando si tratta di stile non ci pensa due volte a sfoggiare eleganza e raffinatezza. In occasione della finalissima del torneo di tennis di Monte Carlo, la principessa ha scelto di indossare un tailleur bianco di tutto rispetto.

Il completo è firmato Akris ed è composto da un pantalone a sigaretta lungo che lascia scoperta la punta delle décolleté neutre, mentre sopra la giacca (tenuta abbottonata) lascia intravedere un top di tulle total white. Il risultato è raffinato e di forte impatto estetico, tant’è che la giornata di sole ha fatto risaltare ancora di più il bianco del tailleur, per un effetto ancora più luminoso ed extra chic.

Il brand Akris, lo dice il sito stesso, è un brand dedicato al Luxury Clothing, perciò non è difficile immaginare che il prezzo del tailleur di Charlene di Monaco sia piuttosto alto. Si parla infatti di un completo high cost, il cui valore si aggirerebbe attorno ai quasi 5000 € (4950 €, per la precisione).

Il make-up e l’hairstyle di Charlene di Monaco si sposano con la classe del tailleur

Per completare alla perfezione l’outfit e la sua immagine, Charlene di Monaco ha scelto di puntare alla semplicità più elegante. Nel caso del make-up, infatti, la principessa ha scelto di porre maggiore attenzione alle labbra, dipinte di un rosso fuoco molto acceso e molto femminile. Il resto del volto è uniforme e l’incarnato è luminoso e ben compatto. Complici di stile anche i grandi occhiali da sole che hanno riparato il suo sguardo dalla luce. Per quanto riguarda invece i capelli, sappiamo che Charlene di Monaco è una fan accanita del taglio corto e anche questa volta ha scelto di rimanere fedele al suo hairstyle biondo. Impeccabile come sempre e in grandissima tendenza, soprattutto per la bella stagione.

Come abbinare il tailleur bianco di Charlene di Monaco

Avete visto il tailleur bianco della principessa di Monaco e non avete idea su come abbinarlo e quando sfoggiarlo? Essendo un completo total white molto semplice, le possibilità di indossarlo sono numerose. Che sia un evento formale, una cerimonia particolare (no per un matrimonio, il bianco è riservato alla sposa), una laurea, un battesimo o qualsiasi altra occasione che richieda un dress-code più “classic”, il tailleur bianco si rivela un’ottima soluzione.

Ciò non toglie che possiate comunque indossare il vostro tailleur bianco in qualsiasi occasione, purché vi sentiate a vostro agio. Eventualmente potete giocare sui contrasti e renderlo meno formale: puntate a un paio di sneakers che spezzino la linea del completo e optate per un modello più oversize. In questo modo otterrete un effetto elegante ma comunque fresco e giovanile. Modellate i capi a seconda del vostro mood e scegliete i giusti accessori che valorizzino il look: il tailleur bianco si sposa bene con tutto!