Charlene di Monaco è tornata a mostrarsi in pubblico, sfoggiando un abito giallo che ha conquistato i fan. La principessa si è recata in visita alla residenza per anziani A Qietüdine e, come al solito, ha stregato quanti hanno avuto la fortuna di stringerle la mano.

Charlene di Monaco: l’abito giallo conquista i fan

Dopo il complicato periodo che ha vissuto a causa della malattia, Charlene di Monaco è tornata a mostrarsi in pubblico. Archiviato l’incontro con Papa Francesco, la principessa si è recata presso la residenza per anziani A Qietüdine. Qui ha trascorso qualche ora con gli ospiti della struttura, ringraziando anche il personale sanitario per il loro lavoro. Non è stata solo l’estrema gentilezza a conquistare i presenti, ma anche la sua grande eleganza.

Per l’occasione, Charlene ha sfoggiato un abito giallo traforato che ha lasciato tutti senza parole.

Di che marca è l’abito giallo di Charlene di Monaco?

Strette di mano e sorrisi, questo quanto Charlene ha regalato ai presenti presso la residenza per anziani A Qietüdine. Sul versante moda, l’abito sfoggiato dalla consorte di Alberto di Monaco ha conquistato le fashion addicted. Di un bel colore giallo limone, considerata la tonalità dell’estate 2022, il vestito è firmato Akris, brand leader nell’artigianato e nell’handmade.

Si tratta di un modello smanicato, con lo scollo tondo e la gonna a trapezio lunga fino al ginocchio. Per evitare trasparenze audaci, è stata applicata una sottoveste in tinta.

Prezzo dell’abito giallo limone di Charlene di Monaco

L’abito giallo dell’azienda Akris, con bellissimi ricami traforati all-over, appartiene alla collezione Pre-Fall 2022. Sul sito ufficiale del brand viene venduto al prezzo di 4.350 euro. Per completare il look, Charlene di Monaco ha scelto una collana di perle bianche.