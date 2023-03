Il taglio corto di Charlène di Monaco è perfetto per la Primavera 2023

È tornata da pochi giorni a farsi vedere in pubblico in compagnia del marito, il Principe Alberto, e già ha lanciato una nuova tendenza di stile. Charlène di Monaco si è lasciata immortalare in occasione del Monaco Women’s Forum e il suo taglio, corto e glam-rock, si è guadagnato un posto ufficiale nelle tendenze della primavera 2023.

Charlène di Monaco: i suoi capelli corti conquistano la primavera 2023

Per Charlène di Monaco è stato un ritorno col botto, avvenuto in occasione del Monaco Women’s Forum, evento molto noto e di grande tradizione. Per l’occasione la donna ha scelto di mostrarsi più raggiante che mai e lo ha fatto in compagnia del Principe Alberto, anche per mettere a tacere tutte le voci di una loro eventuale crisi e/o divorzio.

A parte l’abito, meraviglioso con i suoi dettagli metallici e un make-up sul rosa estremamente luminoso, Charlène di Monaco ha sfoggiato la vera tendenza per la primavera 2023: il taglio di capelli corto e glam-rock.

Il nuovo look abbraccia alla perfezione le nuove tendenze della bella stagione e il suo taglio biondo e cortissimo regala quella sfumatura rock che a primavera si dimostra perfetto.

Charlène di Monaco ha scelto un pixie cut un po’ rivisitato; non a caso infatti è stato lasciato leggermente più lungo di quello classico. In questo modo si è venuta a creare una particolare asimmetria in grado di conferire maggiore volume e maggiore movimento al tutto. Anche il colore gioca un ruolo molto importante ai fini del risultato: il suo biondo cenere, non uniforme e omogeneo, va a creare quel gioco di sfumature di colore e di luce perfetto per rendere il tutto ancora più glamour e ancora più rock.

La primavera 2023 apre le porte al taglio corto in tutte le sue sfaccettature e diventa il vero protagonista dei primi raggi del sole. Non importa l’età anagrafica, anzi, il taglio corto si presta molto bene alle donne over 40 e oltre e, basta vedere Charlène di Monaco, il risultato può definirsi impeccabile.

Il taglio corto non spaventa ma conquista: la primavera 2023 dice sì ai tagli rock

Leggeri, scompigliati, più o meno sfilati o tenuti tirati indietro, i capelli a primavera scelgono il taglio corto, o cortissimo. Charlène di Monaco ce lo ha fatto capire: la vera tendenza sta tutta nel corto e la primavera 2023 non vede l’ora di abbracciare tutti i tagli corti possibili. Se avete voglia di un cambiamento particolare, di qualcosa che vi faccia sentire diverse, nuove, più sicure di voi e con quel lato rock che tanto avete sempre sognato, il taglio corto potrebbe essere il giusto compromesso.

Non è sempre facile arrivare a tagliare cortissimo, ma come ci insegna Charlène di Monaco, a volte serve un cambiamento per rinascere più forti di prima e lei ne è la prova concreta.

L’obiettivo della bella stagione è la rinascita, il sentirsi giovanili e sbarazzine anche grazie al taglio corto, sempre attuale e sempre perfettamente versatile. Se, infine, avete i capelli ricci, dovrete fare un po’ più di attenzione, ma anche per voi il taglio corto potrebbe dimostrarsi una grande svolta.