La bravissima e bellissima cantante scelta per rappresentare la Spagna all’Eurovision Song Contest 2022 svolto a Torino, si chiama Chanel Terrero ed era già famosa anche in Italia.

Eurovision, chi è la cantante spagnola Chanel Terrero?

Il suo nome completo è Chanel Terrero Martinez.

La cantante è nata a Cuba, a L’Avana nel 1999, e si è trasferita in Spagna, precisamente a Olesa de Montserrat, quando aveva appena tre anni. Già da piccolissima fece vedere del talento, studiando recitazione, canto e danza. Come ballerina si esibì nel 2010 sul palco degli MTV Europe Music Awards insieme a Shakira, come cantante il suo successo è più recente. Con il primo singolo è subito arrivata all’Eurovision. Ma moltissime persone la conoscono anche come attrice.

Chanel Terrero e il suo ruolo nella fiction Il Segreto

La ragazza, arrivata terza con il suo Paese all’Eurovision era già famosa in Italia per aver recitato nell’amatissima fiction Il Segreto. Chanel ha, infatti, vestito i panni di Lucia Torres, misteriosa protagonista della soap opera iberica.