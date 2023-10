Nuova stagione in arrivo per “I Cesaroni”? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

I Cesaroni, il ritorno: nuova stagione in arrivo?

“I Cesaroni” è stata senza ombra di dubbio una delle serie televisive più amate in assoluto. La serie narra le vicende della famiglia allargata dei Cesaroni, formata da Giulio (Claudio Amendola) e i tre figli, Marco, Rudy e Mimmo (Matteo Branciamore, Niccolò Centioni e Federico Russo), e da Lucia (Elena Sofia Ricci) e le due figlie Eva e Alice (Alessandra Mastronardi e Micol Olivieri). Tante le storie che sono state raccontate nel corso della varie stagioni, dall’amore travolgente scoppiato tra Eva e Marco, i quali avranno poi un figlio, alle varie vicende della vita di tutti i giorni. “I Cesaroni”, ambientata nel quartiere romano della Garbatella, è una di quelle serie televisive che non vorresti finissero mai ed ecco la notizia che potrebbe esserci un ritorno, una nuova stagione. A parlare di questa possibilità è stata la presidente di Publisei, la casa di produzione della serie, Verdiana Bixio, intervistata da DavideMaggio.it. Queste le sue parole: “sono molti anni che i fan ci chiedono una nuova stagione, non avrebbe senso da parte nostra ignorare una così forte richiesta. La nostra mission è emozionare il pubblico con storie che tocchino il cuore di chi le guarda, proprio per questo con un brand come I Cesaroni ci vuole una storia forte… se ci sarà… si farà”. Non c’è quindi la certezza che ci sarà davvero una nuova stagione dei Cesaroni, ma quello che è importante è che la cosa è comunque stata presa in considerazione. Non resta che attendere.

Le parole di Claudio Amendola

A dare ancora più credito alle voci su una presunta nuova stagione della serie televisiva “I Cesaroni”, ci ha pensato Claudio Amendola, che nella serie interpreta il capofamiglia Giulio Cesaroni. L’attore è stato ospite, lo scorso 15 ottobre, della trasmissione “Verissimo”, condotta da Silvia Toffanin e, oltre a parlare della sua vita privata e del suo prossimo impegno con il programma condotto da Gerry Scotti “Io Canto – Generation“, Claudio si è lasciato scappare una frase che ha acceso le speranze dei tanti fan della serie tv: “Belli i Cesaroni eh? Mah… chissà”. Alla frase è seguito un silenzio complice tra Amendola e la Toffanin, che ha lasciato intendere che possa davvero esserci del vero.

La serie televisiva de “I Cesaroni” è andata in onda a partire dal 2006 e si è conclusa nel 2014. Di recente la serie è approdata su Netflix, opportunità questa per tutti i fan di rivedere tutte le stagioni e anche di vederla per la prima volta per tutti coloro che per vari motivi non l’hanno mai vista. Non resta quindi che aspettare e vedere se la nuova stagione dei Cesaroni ci sarà davvero oppure no. Tutti i fan di certo incrociano le dita.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Tutti i film in scadenza su Netflix da vedere ad ottobre 2023

La caduta della casa degli Usher: 5 motivi per vedere la serie tv horror di Mike Flanagan