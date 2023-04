Un abito nero cut out sensuale, sandali gioiello e oro bianco con diamanti: il look di Cecilia Rodriguez sul red carpet di Madrid è costosissimo.

Cecilia Rodriguez continua a raccogliere esperienze, eventi e scatti memorabili. Dopo il suo viaggio al Coachella in California, la modella argentina è volata a Madrid per partecipare all’evento Premios Platino, occasione in cui vengono affidati premi a prodotti televisivi e cinematografici ispano-americani. Per l’occasione Cecilia ha sfoggiato un look che ha acceso i riflettori del red carpet: il motivo? La sensualità e il prezzo altissimo.

Il look di Cecilia Rodriguez sul red carpet di Madrid

Poteva Cecilia Rodriguez rinunciare allo stile e alla sua femminilità? Impossibile. In occasione dei Premios Platino, infatti, la modella argentina ha scelto di sfilare sul red carpet con un abito decisamente provocante e sensualissimo dal valore inestimabile.

Partendo dalla sua fattezza, l’abito sfoggiato da Rodriguez è un modello lungo cut out, caratterizzati da maxi spacco laterale e tagli sia sul seno, sia sulla schiena. Total black, a maniche lunghe legate sulle dita e a giro collo, il vestito è ricco di intrecci “effetto rete” che lasciano scoperta gran parte della pelle.

L’abito sarebbe una creazione brandizzata Dundas, marchio dello stilista norvegese Peter Dundas, l’ex Direttore Creativo di case di moda come Emilio Pucci e Roberto Cavalli (nome che ha vestito numerose celebrità internazionali).

Andando sul sito ufficiale del brand scopriamo che l’abito indossato da Cecilia Rodriguez ha un nome specifico, Electra Dress, ed è lo stesso brand a offrirne un’esaustiva descrizione:

L’Electra Dress è un vero e proprio show-stopper, realizzato con una scollatura profonda, un corpetto posteriore tagliato e pannelli laterali aperti. L’allacciatura regolabile aggiunge un tocco seducente, mentre il tessuto in jersey crêpe conferisce una sensazione di comfort in stile T-shirt.

Il prezzo dell’abito è pari 1850 €.

Il resto del look di Cecilia Rodriguez

Per non farsi mancare nulla, Cecilia Rodriguez sceglie di completare il suo look aggiungendo accessori di lusso perfetti per l’occasione. All’abito sensuale, infatti, la modella argentina abbina una pochette nera con chiusura metallica, mentre ai piedi indossa un paio di sandali con cinturino gioiello e con tacco super alto. Il modello è il Leeah Crystal di Giuseppe Zanotti, il cui prezzo è pari a 795 €.

I gioielli di Cecilia Rodriguez sul red carpet di Madrid

Per quanto riguarda invece i gioielli, Cecilia Rodriguez non ha badato a spese. A riflettersi sul mood total black dell’outfit, infatti, ci sono alcuni preziosissimi gioielli in oro bianco 18 carati e diamanti, tutti firmati Messika. Si tratta di due anelli della collezione Move Uno del brand: il primo, con goccia pendente, ha un valore pari a 2150 €, mentre il secondo, con decoro aderente al dito, è venduto a un prezzo pari a 1590 €.

Potevano mancare gli orecchini? Impossibile. Per il suo red carpet spagnolo, infatti, Cecilia Rodriguez opta per un paio di orecchini lunghi pendenti ed extra sottili in oro bianco e diamanti. La collezione di appartenenza è la stessa di quella degli anelli e il prezzo è pari a 3550 €.

Facendo una breve somma di tutti i pezzi di gioielleria della modella, si arriva a una cifra totale pari a circa 7300 €.

Sommando la cifra dei gioielli al resto dell’outfit (dunque abito e scarpe), il costo totale raggiunge quasi 10 mila €.