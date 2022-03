Cecilia Rodriguez è stata una delle vip protagoniste della Milano Fashion Week 2022 che si è appena conclusa con ottimi risultati, dopo due anni di restrizioni a causa della pandemia da Coronavirus che rischiavano di andare a snaturare la natura dell’evento.

La sorella della più famosa Belen, in prima fila durante la sfilata di Luisa Spagnoli, non ha mai fatto mistero del suo debole per la moda, ne è una dimostrazione il suo seguitissimo profilo Instagram attraverso cui la Rodriguez condivide tantissimi outfit di tendenza. Ecco allora cosa avrebbe svelato in proposito agli amici di Fanpage.

Cecilia Rodriguez lancia una linea di moda

La Milano Fashion Week 2022 ha rappresentato una ripartenza davvero tanto attesa da tutti i professionisti del mondo della moda e sembra aver dato la giusta carica anche a Cecilia Rodriguez che si è mostrata pronta, dopo le prime esperienze con le linee firmate insieme ai due fratelli, a lanciarne una tutta sua.

Ai microfoni di Fanpage la Rodriguez si è mostrata davvero entusiasta di questo suo nuovo progetto di cui però, forse un po’ per scaramanzia ma anche un po’ perché sembrerebbe essere ancora in divenire, non ha voluto svelare molto. Tutto quello che sappiamo per ora è che gli outfit rispecchieranno lo stile preferito di Cecilia, che lei stessa ha definito “hippie chic”. Secondo la fidanzata di Ignazio Moser soddisferebbe anche i gusti degli italiani lontani dal lato troppo eccentrico dello stile hippie.

La linea sportiva firmata dai fratelli Rodriguez

Come abbiamo detto sarebbe la prima esperienza “in solitaria” per Cecilia, ma non di certo la prima. Insieme alla sorella Belen e al fratello Jeremias infatti, ha già lanciato “Hinnominate” un brand di abbigliamento sportivo che stando alle parole dell’ex gieffina sembra stia andando molto bene. Così bene che i fratelli hanno deciso di ampliare la collezione con la linea kids, con capi pensati per più piccoli.

Un’operazione gestita del tutto in famiglia. I testimonial per la linea uomo e donna di “Hinnominates” infatti, sono i tre fratelli, mentre il piccolo Santiago, primogenito di Belen e Stefano De Martino, sempre secondo quanto rivelato da Cecilia sarà invece il volto della linea kids. Resta solo da chiedersi se, in futuro, si aggiungerà a lui anche la sorellina Luna Marì, nata dalla relazione tra Belen ed Antonino Spinalbese.

Me-Fui, i bikini creati con Belen

La primissima esperienza come creatrice di un brand però, Cecilia l’ha avuta proprio con la sorella Belen. Insieme, qualche anno fa hanno creato Me-Fui, una linea di costumi da bagno pensati e disegnati dalle proprio dalle due sorelle, che per la realizzazione dei modelli si sono ispirate ai colori del loro Paese natale, ovvero l’Argentina.

Non ci resta allora che attendere ancora un po’ per sapere qualche dettaglio in più di questo nuovo progetto su cui Cecilia starebbe concentrando tutte le attenzioni, mettendo da parte almeno per il momento, la sua carriera nel mondo della televisione iniziata con la partecipazione alla decima edizione dell’Isola dei Famosi, nel 2015.