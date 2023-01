Caterina Amalia d’Olanda: l’outfit romantico in giallo

Caterina Amalia d’Olanda torna a far parlare di sé per un meraviglioso outfit sfoggiato durante la visita nelle isole dei Caraibi Olandesi, insieme ai suoi genitori. Un abito molto romantico, giallo, firmato Ralph Lauren.

L’outfit romantico di Caterina Amalia d’Olanda

La principessa Caterina Amalia d’Olanda ha sfoggiato un romantico outfit giallo. Con i suoi meravigliosi 19 anni, ha scelto il colore del sole, identificativo della generazione Z. Ha scelto di sfoggiare questo brillante outfit mentre era in visita ufficiale nelle isole dei Caraibi Olandesi insieme ai genitori, la regina Maxima e il re Guglielmo Alessandro. La bella principessa ha scelto di indossare un maxi abito firmato Ralph Lauren con gonna a balze, manica a tre quarti, incrociato sul décolleté con delicati fiori tono su tono.

Una scelta dal tocco decisamente romantico, ma anche molto equilibrata, grazie anche agli accessori. Caterina Amalia d’Olanda ha scelto un paio di zeppe nude low cost di Asos, una pochette del brand Sophie Habsburg e orecchini pendenti di Siman Tu. La giovane principessa ha completato il suo outfit con un blazer candido sulle spalle, per un tocco di stile ancora più deciso. I suoi capelli biondi e il trucco sofisticato hanno reso l’outfit ancora più perfetto, con un look decisamente molto dolce e romantico, ma anche in perfetto stile girl power.

Non è la prima volta che Caterina Amalia d’Olanda sceglie di indossare un abito giallo ed è evidente che le dona.

Caterina Amalia d’Olanda: minacce e stalking

Il suo look brillante e luminoso, particolarmente romantico, sembra far dimenticare i motivi per cui negli ultimi mesi si è parlato molto spesso di lei. La principessa qualche mese fa ha dovuto lasciare di corsa gli alloggi per studenti ad Amsterdam, in quanto il suo nome è stato menzionato nelle comunicazioni intercettate tra alcune figure della malavita dei Paesi Bassi, in cui si parlava di un attacco e di un rapimento. La scelta di condividere la vita universitaria con gli altri studenti, senza distinzioni, era stata molto apprezzata, ma purtroppo dopo queste minacce la principessa ha dovuto abbandonare gli alloggi e tornare a Palazzo Reale dell’Aia. Una notizia arrivata direttamente dai suoi genitori, che hanno spiegato pubblicamente i motivi per cui la principessa non ha potuto continuare il suo percorso universitario negli alloggi per studenti. Già in passato, Caterina Amalia d’Olanda aveva avuto alcuni problemi di sicurezza personale. Era stata perseguitata per tre anni da uno stalker. Dal 2017 al 2020 l’uomo le ha inviato minacce di morte. A novembre 2020 l’uomo è stato identificato e condannato a tre anni di carcere. Ma purtroppo la giovanissima principessa ha dovuto affrontare nuove minacce e nuovi problemi di sicurezza, che l’hanno portata ad essere costretta ad abbandonare gli alloggi per studenti di Amsterdam in cui stava vivendo per seguire la sua vita da studentessa universitaria. La principessa ha continuato a mostrarsi agli eventi pubblici, insieme ai suoi genitori, prendendosi cura del suo look, che risulta essere sempre impeccabile ad ogni occasione. Come ha dimostrato con questo outfit che le ha donato una luce davvero particolare, mettendo in risalto tutta la bellezza dei suoi splendidi 19 anni, lontana da ogni minaccia e da ogni pericolo.