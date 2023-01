Il look premaman con cardigan di Aurora Ramazzotti

Ultime settimane di gravidanza per Aurora Ramazzotti. La figlia di Eros e Michelle ha indossato un look premaman comodo e ideale per l'inverno.

Una delle gravidanze più amate e chiacchierate sta per giungere al termine. Aurora Ramazzotti ed il fidanzato Goffredo Cerza aspettano il loro primo figlio. Ed a giudicare dal pancione… nascerà a breve! Il parto imminente comincia a farsi sentire. La figlia di Eros e Michelle punta infatti su look comodi e caldi per affrontare al meglio queste giornate fredde.

Aurora e Goffredo presto genitori

A lanciare l’indiscrezione su una possibile gravidanza è stato il settimanale “Chi”. La rivista diretta da Alfonso Signorini ha pubblicato per primo le foto del tenero pancino. L’annuncio ufficiale è poi arrivato qualche settimana dopo dalla coppia tramite un simpatico video.

Proprio oggi, lei ed il fidanzato Goffredo Cerza hanno festeggiato ben sei anni insieme. Questo però, a differenza degli altri, è stato un anniversario speciale.

Sarà infatti l’ultimo che festeggeranno da soli prima di diventare genitori. La storia è iniziata nel lontano 2017. Tra di loro è stato amore a prima vista. Dal giorno del loro primo incontro i due non si sono mai più separati.

Il look premaman di Aurora Ramazzotti

Nelle ultime storie pubblicate sul suo profilo Instagram, ha abbinato un paio di leggings leopardati firmati Nike ed una maxi felpa con cappuccio nera.

Immancabile la borsetta a spalla griffata Dior.

Ha poi completato il suo outfit con il must have di questa stagione: il cardigan. In particolare, quello scelto da Aurora Ramazzotti appartiene al brand Alanui. Un modello in jacquard di cashmere bianco e grigio con stampa bandana. Inoltre, è caratterizzato anche da rifiniture con frange e cintura di lana intorno alla vita. Disponibile sul sito al prezzo di 2.366 euro.

Un capo comodo, versatile ed ideale per la stagione invernale. Perfetto soprattutto per le donne in dolce attesa. Il cardigan infatti è in grado di avvolgere in modo morbido le forme arrotondate dovute alla gravidanza.

Come abbinare il cardigan?

Il cardigan è anche molto versatile e si abbina davvero con tutto. Prendendo esempio dalla figlia di Eros e Michelle, possiamo abbinarlo con dei semplici leggings ed una felpa oversize.

Aurora Ramazzotti ha già indossato in passato un cardigan dello stesso brand ma con un look più glamour. Jeans leggermente larghi con camicetta bianca, maglioncino verde e stivaletti con il tacco. Ha poi accessoriato con occhiali da sole Balenciaga e maxi borsa nera di Trussardi.

Possiamo indossare il cardigan anche con una mini gonna o un abito corto. Ai piedi degli stivali alti fino al ginocchio. Se scegliamo una gonna lunga invece meglio optare per delle scarpe basse, come un paio di mocassini o delle ballerine.

Aurora Ramazzotti passione cardigan! Tanti outfit da cui poter prendere ispirazione. Negli ultimi giorni l’abbiamo potuta ammirare con un altro meraviglioso modello blu e nero. Lei lo ha abbinato con un maglioncino nero, pantaloni larghi ed uno smanicato della stessa tonalità.

Il cardigan come un vestito

Non solo! Un alternativa originale e chic per utilizzare il cardigan è indossarlo come un vestito. Scegliete un modello molto oversize ed impreziositelo con gioielli ed una cintura in vita: il gioco è fatto!