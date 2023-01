L’inverno 2023 è arrivato con un po’ di ritardo, ma è arrivato. Le temperature si sono abbassate un po’ ovunque e la neve ha iniziato a imbiancare alcune regioni d’Italia.

La domanda ora sorge spontanea: è possibile creare outfit chic in inverno? Si può essere alla moda? La risposta è sì, quindi vediamo insieme alcuni consigli fashion adatti alla stagione fredda.

L’inverno 2023 è freddo ma stiloso: consigli e idee per outfit chic

Stare al caldo in inverno è forse l’obiettivo principale, ma ciò non significa che non si possano realizzare outfit chic e stilosi quando fuori le temperature scendono. L’inverno 2023 abbraccia la moda e propone un mix di stili moderni e classici, lancia nuove tendenze e si diverte a giocare con i giusti accessori.

Tra i must have più chic della stagione c’è indubbiamente lui, il dolcevita.

Meglio se in fibra naturale come lana merino o cashmere, due tessuti perfetti per combattere il freddo e farvi sentire avvolti in un caldo abbraccio. Il dolcevita è un evergreen, si adatta alla perfezione a ogni situazione ed è super chic in qualsiasi colorazione. Uomini e donne continuano ad apprezzarlo molto proprio perché si adatta sia al contesto più formale (come l’ufficio), sia al contesto più casual (come un pomeriggio di shopping, un aperitivo con le amiche o un thè delle cinque).

Provate ad abbinarlo a un paio di pantaloni dal taglio elegante, stivaletti e un bel cappotto lungo color cammello: la perfezione.

A proposito di cappotti: sono loro i veri protagonisti dell’inverno 2023. La stagione fredda li propone lunghi, avvolgenti e oversize. Più sono lunghi, meglio è: giocate con i colori, con gli abbinamenti e con gli accessori. Il cappotto si rivela un grande alleato di stile e di eleganza, a prescindere da ciò che sceglierete. Se abbinato a un paio di tacchi, sarete chic ed elegantissime, ma il cappotto si sposa anche a stivali e stivaletti senza risultare mai banale. Se il cappotto è nero, puntate sui contrasti: un bel paio di scarpe rosse, ad esempio, sarà sinonimo di stile.

In inverno gli strati sono quasi d’obbligo; vestirsi a cipolla rimane una delle soluzioni più pratiche e intelligenti che ci siano. In questo modo non sentirete freddo e avrete a disposizione tutti i capi top utili a scaldarvi e a farvi sentire a vostro agio. Nel 2023 sì ai blazer oversize (anche colorati), e assolutamente sì ai tailleur: ampi e lasciati cadere morbidi, i completi dal taglio maschile sono i più chic della stagione. Giacca e pantalone non stancano mai, ma si rivelano sempre un’ottima soluzione fashion. Non per forza devono essere scuri, ma l’eleganza, tante volte, si accende di colore.

Altri piccoli tips di stile chic? La pelliccia vintage, la camicia stampata lasciata sblusata sotto i jeans, gonne lunghe (se in satin tanto meglio) abbinate in contrasto a maxi blazer, il dolcevita sotto la camicia (tocco di classe e raffinatezza), una minicappa sul cappotto per una maggiore coccola calda, accessori flash in contrasto al total black (sciarpa, berretto, borsa, ad esempio) o, perché no, stratificate due cappotti di lunghezza diversa; in questo modo il freddo sarà solo un brutto ricordo e l’eleganza chic sarà la migliore alleata. Infine, ma non per importanza, il bianco: con il bianco acquisterete luce e raffinatezza, perciò un jeans total white è d’obbligo.

L’inverno 2023 non aspetta altro che essere vestito: a voi resta l’abbinamento migliore.