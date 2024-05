Il 20 maggio, a sfilare sul red carpet della 77esima edizione del Festival di Cannes, c’era anche la nota attrice Cate Blanchett, una delle più attese. A colpire è stato l’abito scelto dall’attrice, ispirato ai colori della Palestina. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Cate Blanchett a Cannes 2024, abito ispirato alla bandiera della Palestina: il significato

E’ diventata virale nel giro di pochissimo la foto dell’abito indossato dall’attrice australiana con cittadinanza statunitense Cate Blanchett sul red carpet della 77esima edizione del Festival di Cannes. Il vestito della Blanchett è infatti ispirato ai colori della bandiera della Palestina. Si tratta di un long dress senza spalline firmato Jean Paul Gaultier, e facente parte della Collezione Haider Hackerman. L’abito è caratterizzato da due spacchi laterali, che rivelano uno strado di tessuto verde smeraldo all’interno. I colori, uniti al rosso del tappeto, diventano i colori della bandiera della Palestina. Jean Paul Gautier aveva già dichiarato di essere pro Palestina, senza contare che Cate Blanchett fa parte di “Artists 4 Ceasefire”, ovvero un gruppo di caleb, tra cui Susan Sarandon, Jennifer Lopez, Bella e Gigi Hadid, Joaquin Phoenix e Riz Ahmed, che hanno firmato una lettera in cui si chiede il cessate il fuoco da parte di Israele. Non ci sono conferme che la scelta sia stata voluta da parte dell’attrice, anche perché la città di Cannes ha espressamente vietato qualsiasi tipo di protesta durante la manifestazione.

Il look di Cate Blanchett al Festival di Cannes 2024

Come abbiamo appena visto, il 20 maggio è stata la volta dell’attrice australiana con cittadinanza statunitense Cate Blanchett, a sfilare sul red carpet della 77esima edizione del Festival di Cannes, che si concluderà sabato 25 maggio, con la proclamazione del film vincitore della Palma d’Oro. La Blanchett ha indossato un abito che, unito al rosso del tappeto, ricorda i colori della Palestina. L’abito in questione è firmato Jean Paul Gaultier, e si tratta di un long dress senza spalline di colore nero, con delle righe in raso sui fianchi e con due spacchi laterali he rivelano un tessuto verde all’interno. L’attrice Premio Oscar ha completato l’outfit con un paio di pumps di colore rosa e nero con tacco a spillo. A dare quel tocco in più al look, Cate Blanchett ha indossato una collana praticamente da spalle, che è un pezzo unico della collezione Alta Gioielleria di Louis Vuitton. Questa collana, oltre alla particolarità di non essere portata al collo ma in pratica sulle spalle, è formata da pietre preziose riciclate da tre gioielli della Maison. Abbiamo infatti 33 perle grigie di Tahiti, 49 perle bianche di Ayoka e 633 diamanti. Un gioiello davvero unico che, abbinato all’abito firmato Gaultier senza spalline, è davvero perfetto e ha reso l’intero look dell’attrice ancora più originale e unico.

