Carolina Stramare è Miss Italia 2019. Capelli neri e occhi verdi, la ragazza ha conquistato la giuria della settantesima edizione del concorso di bellezza più importante del nostro paese. Cosa sappiamo di questa giovanissima di origini genovesi?

Carolina Stramare: chi è?

Carolina Stramare è nata a Genova nel mese di gennaio 1999. Cresciuta a Pavia, si è iscritta al Liceo linguistico della città e, dopo il diploma, ha iniziato l’Accademia delle Belle Arti di Sanremo. Fin da ragazzina, precisamente dall’età di 9 anni, pratica equitazione a livello agonistico e tre anni fa ha deciso di iniziare anche la carriera da modella. Lo scorso agosto ha conquistato la fascia di Miss Lombardia, aggiudicandosi così l’accesso a Jesolo dove è riuscita ad ottenere lo scettro dopo essere stata eliminata e poi ripescata.

Rimessa in gara dalla giuria, Carolina è diventata la prima reginetta della storia ad essere eletta esclusivamente con il televoto. La Stramare ha dedicato la vittoria alla sua adorata mamma, scomparsa lo scorso anno. Visibilmente commossa ha dichiarato: “Sono convinta che sia lei a darmi la forza ogni giorno. Non c’è più, ma io la sento vicina”. Una perdita che le ha lasciato un vuoto immenso e che l’ha spinta a crescere in fretta.

Subito dopo aver dedicato questa grande soddifazione alla donna che l’ha messa al mondo, Carolina si è rivolta verso la platea e ha mandato un bacio al suo fidanzato Alessio Falsone.

Le passioni di Carolina

Lunghi capelli neri, fisico mozzafiato e occhi di ghiaccio, Carolina è la nuova Miss Italia. Lei avrà il difficile compito che, altre 69 ragazze prima di lei hanno avuto, ovvero rappresentare il nostro paese in giro per il mondo. Come abbiamo già sottolineato, la Stramare adora i cavalli e pratica equitazione a livello agonistico. È molto legata alla nonna e alla sua famiglia, che gestisce un negozio di arredamento. Il sogno della neo Miss è quello di diventare attrice, ma ha già ammesso che se non dovesse riuscire a sfondare continuerebbe tranquillamente a mandare avanti l’attività di famiglia. Il suo profilo Instagram, che vanta quasi 93 mila follower, è curato fin nei minimi particolari. Ovviamente, ci sono scatti al miele con il fidanzato Alessio Falsone, anche lui bellissimo, momenti con i suoi amati cavalli e tante immagini di lavoro. Riuscirà ad esaudire i suoi sogni? Non possiamo ancora saperlo, ma questo lungo anno da Miss rappresenterà un vero e proprio trampolino di lancio. Siamo certi che riuscirà ad ottenere quello che merita: la bellezza non le manca.