Manca pochissimo al Carnevale. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i costumi di tendenza per i bambini.

Carnevale 2024: i costumi di tendenza per i tuoi bambini

Carnevale è una festa molto amata un pò da tutti, grandi e piccini. Per i più piccoli è l’occasione di vestirsi come i propri supereroi preferiti o come le principesse della Disney. In questo periodo c’è la “caccia” al costume perfetto. Ma vediamo adesso insieme quali sono i costumi di tendenza per i vostri bimbi per il Carnevale del 2024:

Barbie: dopo il grande successo del film con Margot Robbie e Ryan Gosling uscito la scorsa estate, uno dei costumi più gettonati e più di tendenza per questo Carnevale 2024 è quello di Barbie. Il costume si trova sia nei negozi fisici ma anche ad esempio su Amazon. Pronte a trasformare la vostra bimba nella bambola più amata al mondo?

Spiderman : si va sul classico, uno dei costumi che difficilmente passerà mai di moda. Anche questo si trova praticamente ovunque e indossando questo costume il vostro bimbo come per magia si trasformerà nel mitico uomo ragno.

Batman: qui vale lo stesso discorso di Spiderman: un costume intramontabile. L'uomo pipistrello è da sempre uno dei personaggi più amati dai più piccoli e non solo, quindi perché non trasformare per un giorno il vostro bimbo nel supereroe di Gotham City?

Super Mario : l'iconico idraulico idolo di diverse generazioni negli ultimi anni è tornato prepotentemente alla ribalta. E' uno dei videogiochi più richiesti in assoluto e quindi non può mancare tra le tendenze costumi per Carnevale 2024! Se il vostro bimbo è solito giocare a Super Mario Bros, non si può che trasformare lui stesso nel mitico Mario!

Paw Patrol: è uno dei cartoni animati più amati dai più piccoli. Ogni bimbo, giustamente, ha il suo cucciolo preferito, come Chase il pastore tedesco poliziotto o Marshall, il pompiere dalmata. Per Carnevale sarebbe quindi meraviglioso che il vostro piccolo potesse trasformarsi per un giorno nel suo cucciolo preferito!

Harry Potter: difficile trovare un bimbo che non ama Harry Potter, il maghetto più famoso al mondo. Da anni è uno dei costumi più gettonati, bacchetta, mantello, sciarpa e cappello, ed ecco che il vostro piccolo è pronto a fare magie per tutto il paese. Per le bimbe ovviamente c'è il costume della strega più amata, ovvero Hermione.

La Sirenetta: dopo il grande successo del live-action, Ariel è tornata a essere una dei personaggi più amati dai più piccoli, come magari proprio per la vostra bambina, che si è innamorata di lei e vorrebbe provare per un giorno ad avere anche lei la coda da sirena!

Willy Wonka: grazie all'uscita al cinema del nuovo film de "La Fabbrica di Cioccolato", ecco che il personaggio di Willy Wonka è tornato alla ribalta. Pronti a trasformare il vostro bimbo nel fondatore della fabbrica di cioccolato Wonka?

Carnevale 2024: quando si festeggia?

I festeggiamenti di Carnevale, a seconda della città, si terranno in media tra il 3 e il 24 febbraio 2024. La domenica principale di Carnevale è l’11, l’8 sarà Giovedì Grasso mentre il 13 Martedì Grasso.

