Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i tagli capelli bambina più belli per il 2024.

Capelli, i tagli bambina a cui ispirarsi

Già non è semplice trovare un taglio che piaccia a noi stesse, figurarsi per una bambina, magari nostra figlia. Nonostante le bambine siano sempre bellissime a prescindere dal taglio di capelli, è anche vero che esistono dei tagli in grado di valorizzare ancora di più i loro lineamenti. Inoltre è bene scegliere anche dei tagli pratici, così che le bimbe possano sentirsi sempre libere di giocare senza essere magari infastidite dai propri capelli. Prima di vedere quali sono i tagli più belli per il 2024, per scegliere quello giusto è bene innanzitutto considerare la forma del viso della bambina in questione, fondamentale per capire se un tipo di taglio le sta bene oppure no. Per questo è molto importante chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia, che saprà indicarvi quali sono i tagli da evitare e quali invece vanno bene. Cosa ancora più importante è chiedere il parere della bambina, è giusto che sia la bambina a decidere se preferisce portare i capelli lunghi, medi o corti. Il compito dell’adulto è aiutarla in questa scelta, senza però imporsi, prima i bambini vengono lasciati “liberi” di prendere delle decisioni, più cresceranno con una maggiore fiducia in se stessi. Ma vediamo adesso insieme quali sono i tagli bambina più belli per il 2024.

Capelli, i tagli bambina più belli per il 2024

Dopo le premesse fatte in precedenza, è tempo di vedere insieme quali sono i tagli capelli bambina più belli per il 2024:

Capelli lunghi : i tagli lunghi sono tra i preferiti dalle bimbe, in particolare quelli lisci, dove si può giocare con le scalature. Inoltre i capelli lunghi e lisci sono molto pratici perché si possono raccogliere facilmente con una semplice coda di cavallo o con uno chignon, in modo che la bimba possa correre e giocare senza essere infastidita troppo dai capelli, oppure per proteggerla dal caldo, soprattutto in estate. Inoltre con i capelli lunghi si possono fare anche le trecce, anch’esse amatissime dalle bambine.

Capelli medi : chi invece preferisce un taglio medio, ecco che il classico bob è perfetto anche per le bambine. Il caschetto si può delineare a seconda delle caratteristiche del volto della bimba, e va bene sia per chi ha i capelli lisci, sia per chi ha i capelli ricci. Per questo 2024 perfetto il caschetto scalato e occhi anche alla frangia, di grande tendenza per le donne, ma anche per le bambine.

Capelli corti: anche se i tagli corti sono tra i meno amati dalle bambine, in realtà sono anch'essi molto femminili e, diciamola tutta, anche molto comodi. Perfetto per questo 2024 il pixie cut, un taglio molto di tendenza tra le giovanissime, ma perfetto anche per le bimbe. Si tratta di avere i capelli più corti sulla parte posteriore e suo lati della testa, mentre sono più lunghi sulla sommità e sul davanti, terminando con un ciuffo o una frangia.

