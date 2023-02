Se non sapete come vestirvi a carnevale 2023 sappiate che tutto è concesso, purché ci si diverta: ecco alcune idee ispirazionali per un outfit da festa

Il carnevale riempie di gioia, di colori e di divertimento: quante volte capita di pensare a un nuovo costume originale? Tantissime. La voglia di divertirsi e di farsi notare con il proprio costume si fanno sempre più forti, dunque scopriamo insieme alcune idee per un carnevale 2023 ricco di colore ed entusiasmo.

Come vestirsi a Carnevale 2023: idee costumi originali

Non esistono regole a carnevale: la festa più colorata dell’anno è adatta a chiunque, grandi e piccini, nessuno escluso. Divertirsi a carnevale è d’obbligo e la fantasia è il primo elemento a cui affidarsi per vivere al meglio tale occasione.

Ogni anno, però, la scelta del costume può diventare complessa: l’idea di vestirsi sempre allo stesso modo infatti infastidisce e si punta per questo sempre all’originalità.

Non è semplice, poiché un buon costume richiede tempo e pazienza, ma ciò non significa che non si possa essere originali e creativi con semplicità.

Pensando un po’ a quelle che sono state le tendenze del 2022, sia in fatto di serie-tv (sempre di ispirazione quando si tratta di costumi), sia in fatto di moda o personaggi influenti, sono alcune le idee carnevalesche possibili. Si pensi, ad esempio, al grande successo della serie-tv Mercoledì diretta da Tim Burton: non sarà originalissima a livello di tema, ma ispirarsi alla Mercoledì moderna e super gothic-chic della serie potrebbe rivelarsi un’ottima idea.

Anche Stranger Things potrebbe regalare interessanti ispirazioni: se siete in gruppo sarebbe l’ideale ricreare i personaggi protagonisti, diversamente concentratevi su un personaggio a voi particolarmente caro. Grease è un evergreen per eccellenza in fatto di costumi di carnevale, così come Pulp Fiction, Harry Potter, La casa di carta, Squid Game e così via.

Cercate ispirazione nel mondo Netflix (e non): qualcosa di buono uscirà sicuramente.

Se invece puntate alla semplicità ma non volete passare inosservate, potreste pensare di realizzare un make-up ispirato alle tipiche maschere veneziane: il fascino sarà dalla vostra parte. I grandi classici vanno sempre bene, perciò non abbiate paura di essere banali, perché a carnevale tutto è concesso.

Siete in coppia? Optate per qualche personaggio storico o qualche coppia interessante del mondo del cinema. Potreste anche puntare al mondo fashion ed, eventualmente, puntare a realizzare da una parte la figura dello stilista (Roberto Balestra potrebbe essere un’idea, dato che è scomparso proprio nel 2022) e la figura della top model, ispirandovi allo stile del designer selezionato.

Sì anche a tutta la sfera musicale: reduci dal Festival di Sanremo 2023, le idee per carnevale potrebbero essere numerose. C’è un outfit che vi ha colpito particolarmente? C’è un cantante a cui siete affezionati? Studiatene lo stile, le movenze, i dettagli più nascosti e riproponetelo alla festa più colorata dell’anno: farete centro, è assicurato.

Divertitevi con i colori, scegliete il giusto make-up e non pensate mai alla paura di non essere all’altezza: carnevale è quell’occasione in cui la libertà è padrona, nel vero senso della padrona, perciò non esistono limiti e non esistono regole da seguire. L’importante è essere creativi, in qualunque modo voi lo intendiate.