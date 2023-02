Come vestirsi a Carnevale? Le tendenze del 2023

Il Carnevale è alle porte e sarà un’occasione speciale per divertirsi e trascorrere giornate piacevoli in compagnia. Come vestirsi?

Il Carnevale è alle porte e sarà un’occasione speciale per divertirsi e trascorrere giornate piacevoli in compagnia. Ogni anno la scelta del vestito adatto richiede del tempo. Scopriamo insieme quali sono le tendenze di quest’anno.

Come vestirsi a Carnevale: dalle tute di flanella alla Disney

Carnevale 2023 è alle porte ed è arrivato il momento di pensare a quale travestimento indossare per festeggiare questa divertente occasione. I costumi in commercio sono davvero tantissimi, di generi diversi, per cui bisogna principalmente basarsi sui propri gusti personali, sul tipo di festa a cui si ha intenzione di partecipare e al budget disponibile. È bene anche seguire le tendenze, perché sicuramente troverete qualche idea che potrebbe piacervi. Dai grandi classici ai cartoni animati, fino ad arrivare alle tante amate serie tv, esistono un’infinità di costumi che possono essere scelti in queste occasioni.

Ultimamente vanno molto di moda i tutoni colorati e morbidi, che sono l’ideale per le feste all’aperto, visto che tengono caldo. I più gettonati sono quelli da unicorno, ma ne esistono moltissimi altri tipi. Le donne che amano essere più femminili, anche a costo di patire il freddo, possono scegliere i grandi classici più sensuali, come pirati, ballerine e chi più ne ha più ne metta.

I costumi Disney sono sempre molto amati e non passano mai di moda, sia tra i grandi che tra i piccini.

Moltissime donne scelgono di sentirsi principesse per un giorno, indossando abiti meravigliosi che ricordano proprio le principesse Disney. I più amati sono quelli di Belle, Biancaneve e la principessa Elsa, ma sono molto gettonati anche quelli di Merida, Rapunzel e Oceania. Se si vuole avere un tocco più accattivante, però, si può scegliere di indossare un abito da cattiva della Disney, che è sempre molto intrigante e anche sensuale. In questo caso la preferita è senza dubbio Malefica, anche grazie alla sensualissima versione di Angelina Jolie, ma sono molto di moda anche la Regina di Cuori, in versione più femminile, e Crudelia De Mon. Un mondo molto ampio quello della Disney, che permette di spaziare tra i vestiti più principeschi a quelli un po’ più sensuali, arrivando ad un classico per eccellenza, ovvero la dolcissima Minnie, che è un costumo molto amato da sempre.

Come vestirsi a Carnevale: dalle star alle serie tv

Come insegnano le influencer, a volte è divertente anche indossare abiti di altre persone, soprattutto se sono celebrità. Sia ad Halloween che a Carnevale, vengono spesso usati travestimenti che ricordano le star, soprattutto le cantanti. Molto gettonato, e senza tempo, il travestimento da Britney Spears nel video di Baby one more time, così come il travestimento da Spice Girls, soprattutto se si esce con le amiche. Un ritorno agli anni ’90 che tocca la moda e di conseguenza anche il mondo del divertimento, soprattutto a Carnevale. Molto amate anche Beyoncé, Lady Gaga e Katy Perry, ma in questo caso c’è davvero l’imbarazzo della scelta. L’importante è vestire i panni di una star, soprattutto se particolarmente sexy e amata nel mondo.

Le piattaforme streaming ci hanno consentito di accedere a tantissime serie tv di grande successo, che hanno ispirato le persone anche nei travestimenti per Carnevale. In questo momento in tendenza troviamo soprattutto il travestimento da Mercoledì Addams, dopo il recente successo della serie tv di Tim Burton. Molto gettonati anche gli abiti dedicati a Stranger Things, La Casa di Carta, Bridgerton, Squid Game, Orange is the new black e molte altre.