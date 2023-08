Scopriamo insieme chi è Maria Pia, la moglie di Carlo Mazzone, con cui ha condiviso tutta la vita. La coppia recentemente aveva festeggiato i sessant’anni di matrimonio.

Carlo Mazzone, chi è la moglie Maria Pia: la lunga storia d’amore

La morte di Carlo Mazzone ha colpito tutti. L’ex allenatore è scomparso il 19 agosto 2023, all’età di 86 anni, dopo l’aggravarsi di una malattia contro cui combatteva da tempo. Nella sua lunga carriera Mazzone ha allenato diverse squadra fra cui Roma, Napoli, Brescia e Fiorentina. Ma oltre al grande amore per il calcio, ha sempre avuto un grande amore per la sua famiglia, in modo particolare per la moglie Maria Pia, una donna che ha amato tantissimo, per tutta la sua vita. Recentemente, ovvero lo scorso 7 luglio, i due avevano festeggiato i sessant’anni di matrimonio, un traguardo molto importante per la loro storia d’amore. Spesso è stato lo stesso allenatore a raccontare e specificare che sua moglie è una donna straordinaria, che gli ha sempre dato la forza per portare avanti anche la sua vita professionale, oltre a quella privata. La coppia viveva nelle Marche, regione che era diventata la seconda casa del tecnico romano. Sulla moglie Maria Pia, che lo ha seguito e amato per tutta la vita, non si hanno molte informazioni. Nonostante sia sempre stata una donna molto riservata, è diventata un personaggio particolarmente amato anche dai tifosi, che notavano la sua presenza ad ogni evento che coinvolgeva suo marito.

Carlo Mazzone, chi è la moglie Maria Pia: matrimonio e figli

Carlo Mazzone credeva fortemente nella famiglia e amava moltissimo la moglie Maria Pia. L’aveva sposata nel luglio del 1963 e proprio quest’anno avevano festeggiato i 60 anni di matrimonio. Insieme hanno saputo affrontare la vita privata e la vita professionale, costruendo una famiglia molto unita, grazie anche alla nascita dei figli Sabrina e Massimo, che li hanno anche resi nonni di tre nipoti. Vanessa e Alessio sono i figli di Sabrina e Iole la figlia di Massimo. Vanessa ha poi reso la coppia bisnonni del piccolo Cristian. Carlo Mazzone ha sempre espresso un grande orgoglio per tutti i suoi nipoti. Spesso si commuoveva quando parlava della sua famiglia e ha sempre mostrato un grande amore per la moglie e per i figli. Maria Pia, moglie di Carlo Mazzone, è una donna molto riservata, che ha sempre preferito stare lontana dai riflettori. Per questo si hanno poche informazioni sulla sua vita personale, a parte quelle riguardanti i figli e i nipoti, di cui parlava spesso l’e allenatore. Quello che si sa è che la donna è stata una figura fondamentale nella vita di Mazzone, non solo nel loro privato, ma anche nella sua carriera. Ha sempre dimostrato di essere in grado di supportarlo e dargli la forza necessaria per affrontare qualsiasi sfida professionale, tanto da diventare un personaggio amato anche dai tifosi.