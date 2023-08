Scopriamo insieme età, carriera e vita privata di Silvia Fortini, la moglie di Roberto Mancini. La donna ha avuto un ruolo importante nel divorzio dell’uomo dalla prima moglie e nelle dimissioni dell’ex ct azzurro.

Silvia Fortini è la moglie di Roberto Mancini. È stata lei la prima a rendersi conto del malessere che ha spinto l’ex ct della nazionale di calcio italiana a rassegnare le sue dimissioni. Silvia è la seconda moglie di Roberto Mancini, con cui è sposata dal 2018. I due sono convolati a nozze tre anni dopo la separazione dell’uomo da Federica Morelli, prima moglie, con cui è rimasto insieme dal 1990 fino al 2015. Silvia Fortini è un’avvocatessa e segue molto da vicino al carriera di suo marito. È stato proprio con lei che Roberto Mancini ha deciso di confidarsi apertamente prima di prendere la decisione di dare le sue dimissioni, decisione che ha scosso il mondo del calcio italiano. “Le dimissioni da CT della Nazionale sono state una mia scelta personale. Ringrazio il Presidente Gabriele Gravina per la fiducia, insieme a tutti i membri della FIGC. Saluto e ringrazio tutti i miei giocatori e tifosi che mi hanno accompagnato in questi 5 anni. Porterò sempre nel cuore la straordinaria vittoria dell’Europeo 2020. È stato un onore” è stato il suo annuncio ufficiale su Instagram. Silvia Fortini era al suo fianco ed è stata la prima ad accorgersi del malessere del marito, che ha sostenuto in ogni sua decisione.

Silvia Fortini, chi è la moglie di Roberto Mancini: età, carriera e vita privata

Silvia Fortini è originaria di Roma e ha 44 anni, ovvero 14 in meno di Roberto Mancini. È diventata conosciuta nel 2018, anno delle loro nozze. I due si conoscevano da diverso tempo, perché era stata proprio lei ad occuparsi delle pratiche della separazione e del divorzio tra l’ex allenatore della nazionale italiana di calcio e la sua prima moglie. Silvia Fortini è un’avvocatessa in ambito civile, a capo di un prestigioso studio legale a Roma. Tra i suoi clienti ci sono molti esponenti del mondo dello spettacolo, società commerciali e di servizi, banche e diverse istituzioni finanziare. Per quanto riguarda la sua vita privata, le informazioni sono poche, perché è una donna molto riservata, che non usa i social network ed evita le occasioni mondane. La sua relazione con Roberto Mancini era diventata pubblica nel 2016, quando la coppia, per la prima volta, era stata paparazzata durante un weekend di coppia a Saint Tropez. Nel 2017 erano stati fotografati di nuovo insieme alle Antille e nel 2018 sono arrivate le nozze. Il loro legame è davvero molto forte e in questo momento in cui l’attenzione mediatica è particolarmente concentrata su Roberto Mancini e le sue dimissioni, la donna continua a stare al suo fianco, per sostenere il marito in questa importante decisione.