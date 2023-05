Demo Morselli, chi è la moglie Lucia Montella?

Lucia Montella è la moglie di Demo Morselli, celebre trombettista, polistrumentista, compositore, direttore d’orchestra, arrangiatore e personaggio televisivo italiano. Fin dai suoi esordi, il noto artista ha avuto numerose ammiratrici ma il suo cuore appartiene alla sua dolce metà. Ma cosa sappiamo su di lei? Scopriamolo insieme: dalla carriera alla vita privata.

Chi è Lucia Montella: la carriera della moglie di Demo Morselli

Lucia Montella, 58 anni, è un agente artistica, in particolare lavora come manager del marito Demo Morselli. Cura la gestione di tutti gli affari amministrativi, commerciali e pubblicitari della Big Band Orchestra. Sul sito ufficiale del musicista, infatti, si legge “la nostra organizzazione ha scelto la formula self-management, ovvero contatto diretto senza intermediari“. La moglie di Demo Morselli si occupa di organizzare ogni evento: convention, serate di gala, concerti, esibizioni in discoteca o musica live in locali.

La vita privata di Lucia Montella

Lucia Montella non è presente sui social media. Facendo una veloce ricerca su Instagram o su Facebook, infatti, non compare alcun profilo inerente a lei. Dimostrazione di quanto sia decisa a proteggere con cura la sua vita privata.

Per quanto riguarda Demo Morselli, invece, ha un profilo Instagram aperto da poco che vanta di circa 2000 follower, in cui condivide scatti dei suoi progetti lavorativi. Soltanto in una foto insieme alla mitica Katia Ricciarelli compare anche sua moglie.

La storia d’amore tra Lucia Montella e Demo Morselli

Ed è anche per questo che non si hanno molte informazioni sulla storia d’amore tra Lucia Montella e Demo Morselli. Nonostante la notorietà del marito, infatti, entrambi sono estremamente riservati ed hanno sempre vissuto la loro quotidianità lontana dagli occhi indiscreti dei riflettori. Sappiamo però che sono convolati a nozze ormai tanti anni fa. Probabilmente con una cerimonia intima coronata dalla presenza degli affetti più stretti. Dalla loro unione è nata la prima ed unica figlia, Alisia Morselli. Lucia Montella ha accompagnato Demo Morselli nei momenti più belli della sua vita, ma anche nei momenti più bui. È stata proprio lei ad aver comunicato al marito la triste morte di Maurizio Costanzo, con cui l’artista ha collaborato per anni. Ad averlo rivelato è stato lo stesso Demo Morselli in una recente intervista:

“Ero al computer quando mia moglie mi ha detto che aveva letto online che era morto Costanzo. Sono rimasto senza parole, considerando che è stato il mio padre televisivo, mi ha insegnato a stare al mio posto. Gli devo tutto televisivamente, anche perché è stato lui a scoprirmi”.

Al giorno d’oggi è difficile incontrare delle coppie così durature nel tempo, specialmente nel mondo dello spettacolo. Ma l’amore che lega i due è solido, profondo e sincero. Lucia Montella ha sempre sostenuto ed aiutato suo marito nel corso della sua carriera, contribuendo al suo clamoroso successo. D’altronde… come recita il proverbio? Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna! E la storia tra Lucia Montella e Demo Morselli ne è la prova.